Türkiye genelinde öğrenci yurtlarında eş zamanlı ‘deprem’ tatbikatı

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Umutcan ÖREN- Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, (DHA)- ‘2022 Afet Tatbikat Yılı’ kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla AFAD Başkanlığı koordinasyonda 81 ilde 2097 yurtta eş zamanlı olarak 850 bin kişilik katılımıyla ‘Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ düzenlendi.

‘2022 Afet Tatbikat Yılı’ kapsamında AFAD ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında görevli yönetici, personel ve öğrencilerin olası afet ve acil durum olaylarındaki doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla ‘Deprem Anı-Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde bulunan öğrenci yurtlarında tatbikat öncesi Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu’nda tatbikat bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla, İstanbul- Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu, İzmir- Zübeyde Hanım Öğrenci Kız Yurdu, Adana- Çukurova Erkek Öğrenci Yurdu, Kayseri- Melikgazi Kız Öğrenci Yurdu, Kahramanmaraş- Avşar Öğrenci Kız Öğrenci Yurdu, Erzurum- Abdurrahman Gazi Kız Öğrenci Yurdu, Van- Aişe Sıddıka Öğrenci Erkek Öğrenci Yurdu olmak üzere 7 ilde, İl Valileri, GSB İl Müdürleri ve İl AFAD Müdürleri ile canlı bağlantı gerçekleştirildi. Canlı yayının ardından saat 21.00’de başlayan tatbikatta yurtlarda sirenler çaldı, protokol üyeleri bulundukları yerde ‘Çök Kapan Tutun’ uygulaması yaptı.

Afet süreçlerini başarılı bir şekilde yönetmek için bütün kurumların koordineli bir şekilde çalıştığını belirten Bakan Soylu, “Hep beraber yaşıyoruz ki afetler sürekli olarak bizi yokluyorlar ve hayatımızın bir parçası hailen gelmiş durumdalar. Türkiye, afet öncesi, afet anı ve afet sonrası yapılacaklar konusunda süreci başarıyla yönetmekte. Şu ana kadar 94 bin tatbikat yaptık. Bu kapsamda 81 ilde 2097 yurtta eş zamanlı olarak 850 bin kişilik katılımla tatbikatımızı tamamladık. Bütün kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Allah korusun olabilecek her afete karşı hazırlıklıyız. Bunun için çalışıyor, kurumlarımızı hazırlıyoruz. Yaşanan afetlerde artık kimse ‘nerede bu devlet?’ demiyor. ‘Allah devletten milletten razı olsun’ diyor. Eskiden devletin yöneticileri olay soğuduktan sonra daha geç giderdi olay yerine. Biz bütün arkadaşlarımızla birlikte sahada milletimizle birlikte olmak istiyoruz. Vatandaşlarımız ülkesi için her türlü fedakarlığı yapıyor. Zor zamanında 1 kez devletten destek istiyor” ifadelerini kullandı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu ise “Deprem anı yönetimi çok kritik. Bu tatbikatlardaki temel amacımız, bilinçlenme ve sürecin yönetilmesi. Yurtlarımızda verilen eğitimle tatbikat çok verimli bir şekilde gerçekleşti. Özellikler gençlerimizin ve yurtlardaki çalışma arkadaşlarımızın bu konudaki bilinci, bu sürece hazırlığı o anı yönetme açısından kritik bir öneme haiz. Bu başarılı tatbikatla beraber inanıyorum ki depremle karşılaşılması durumunda süreç başarıyla yönetilecektir. Afet durumuna bilinçli yaklaşmak, soğuk kanlı olmak ve süreci yönetmek her şeyin başında geliyor. İlerleyen süreçte bu bilinci diri tutmak için gayret göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan, 12 Kasım’da ‘1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde tüm Türkiye’de Deprem Anı ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak. Bu tatbikat çerçevesinde televizyon ve radyolarda eş zamanlı tatbikat yapıldığına dair bilgilendirmelerde bulunulacak. (DHA)

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