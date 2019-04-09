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9 Nisan 2019
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Türkiye genelinde büyük FETÖ operasyonu: 393 Şüpheli Gözaltında

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FETÖ operasyonlarında dün çok hızlı gözaltılar yaşandı.  Ankara’da, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 29’u havacı 35 astsubay ile 29 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca, Ankara merkezli 8 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışanlarının da olduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19’u, gözaltına alındı.

Zonguldak merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen 13 eski polis olmak üzere toplam 36 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY’nin ‘TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 15 kişi için gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Adana merkezli 9 ilde, 2’si görevde, 57’si ise Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen 59 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilerden 50’sinin gözaltına alındı.

Adıyaman merkezli 9 ilde terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki mensuplarına ‘mahrem imamlık’ yaptığı ileri sürülen 80 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için bu sabah 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İZMİR merkezli olarak farklı illerde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli muvazzaf askerler ile üniversitelerde görev yapan öğretim görevlilerinin de bulunduğu 65 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

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