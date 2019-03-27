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27 Mart 2019
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U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ikinci gün mücadelesinde Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.
U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3'üncü Klasman A Grubu ikinci gün mücadelesinde Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.
Spor Gündemi ve Haberleri

Türkiye Genç Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, 2’de 2 yaptı

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Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen U18 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Genç Erkekler Buz Hokeyi Milli Takımı, 3’üncü Klasman A Grubu ikinci gün mücadelesinde Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.

Milliler, Yeni Zelanda’yı Timur Türüt’ün 3 golü ile 3-2 yendi. Bu sonuçla milli takım, grupta oynadığı ilk iki maçtan galip ayrıldı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada galip tarafı belirleyen gol bitime son 15 saniye kala Timur Türüt’ten geldi ve milliler karşılaşmayı 3-2 kazanan taraf oldu.

Maçta Yeni Zelanda’da meydana gelen terör saldırısını kınamak için iki takım sahaya ‘Hello Brother’ pankartı ile çıktı. Genç milliler şampiyonadaki üçüncü maçında 28 Mart Perşembe günü TSİ 17.30’da İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise attığı üç golle millilere galibiyeti getiren Timur Türüt seçildi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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