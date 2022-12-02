Türkiye- Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının 2’ncisi Ankara’da yapıldı

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ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye- Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının 2’ncisinin Ankara’da yapıldığını duyurdu.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlki 2014’te Banjul’da yapılan Türkiye-Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının ikincisini Ankara’da gerçekleştirdik. Eş başkanlığını Gambiya Sağlık Bakanı Ahmadou Lamin Samateh’le yaptığım Karma Ekonomik Komisyon görüşmeleri akabinde dün İkinci Dönem protokolünü imzaladık” dedi. (DHA)
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