Türkiye Futbol Adamları Derneği’nden TFF’ye öneri: Maçlardan önce gençler oynasın 

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İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD), Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi Riva’daki makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

TÜRFAD Başkanı Av. Levent Erdoğan, yönetim kurulu olarak “Yabancı sayısında kısıtlama getirilmesi, maçlardan önce genç takımlar maçlarının oynanması, altyapıya önem verilmesi” konusunda fikirlerini iletirken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise amaçlarının Türk futbolunu kalkındırıp Türk futboluna değer kazandırmak olduğunu belirtti. Büyükekşi buluşmada “Şu anda özellikle kulüplerimize ek gelir kazandırmak için Niğde’de elektrik enerjisi üretimi için çalışmalarımız yoğunlaştı. Ayrıca tüm kulüplerimizin yayın hakları gelirlerini artırmak istiyoruz. Türk futbolunda hem kulüplerimizin hem de milli takımımızın altyapısını oluşturmak için akademiler kurma konusunda yoğun çalışmalar içerisindeyiz” bilgilerini verdi.

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