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11 Nisan 2019
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Mart ayında medyada en fazla yer alan ekonomi konu başlıkları açıklandı. Raporun sonucuna göre Türkiye mart ayında en fazla dolar kurunu konuştu.
Mart ayında medyada en fazla yer alan ekonomi konu başlıkları açıklandı. Raporun sonucuna göre Türkiye mart ayında en fazla dolar kurunu konuştu.
Ekonomi Haberleri

Türkiye en çok dolar kurunu konuştu

Editör Editör

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Mart ayında medyada en fazla yer alan ekonomi konu başlıkları açıklandı. Raporun sonucuna göre Türkiye mart ayında en fazla dolar kurunu konuştu.

Ekonomi Gazetecileri Derneği için Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından yapılan araştırmaya göre mart ayında ekonomi dünyasında en çok konuşulan başlıklar belirlendi. Rapora göre 221 bin 981 haberde ele alınan dolar kuru, mart ayında en çok gündeme gelen ekonomi konusu oldu. İstihdam ve ihracat ise listenin üst sıralarında yer alan diğer ana başlıklar. Söz konusu ayda ihracat konusu ekonomi gündeminde 113 bin 873 haberle yer aldı.

Yerel seçimler öncesinde siyasilerin seçim vaatleri arasında da sıkça kendine yer bulan istihdam konusu da 139 bin 685 haberle en üst sıralarda yer aldı.

İşte mart ayında öne çıkan ekonomi konu başlıkları ve haber sayıları:

  • 1 – Dolar kuru – 221.981
  • 2- İstihdam – 139.685
  • 3- İhracat – 113.873
  • 4- Vergi – 100.980
  • 5- Büyüme – 54.779
  • 6 – Faiz – 53.390
  • 7- İşsizlik – 52.926
  • 8- Enflasyon – 45.699
  • 9- İthalat – 42.335
  • 10- T.C. Merkez Bankası – 35.937
  • 11- Borsa İstanbul – 33.861
  • 12- Altın – 25.765
  • 13-  Asgari ücret – 18.936
  • 14- Türk Lirası – 15.996
  • 15- Fed – 15.818
  • 16- ÖTV – 9583
  • 17- IMF – 9218
  • 18- Dünya Bankası – 4679
  • 19- Fitch – 2503
  • 20- BES – 1988
  • 21- KGF – 1255
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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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