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18 Nisan 2019
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Alkin, “Türkiye ekonomisi şampiyon olamaz ancak iyi mücadele ederse kümede kalabilir” dedi.
Alkin, “Türkiye ekonomisi şampiyon olamaz ancak iyi mücadele ederse kümede kalabilir” dedi.
Ekonomi Haberleri

Türkiye ekonomisi kümede kalma mücadelesi veriyor

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Yerel Zincirler Buluşuyor 2019 Konferansı ve Fuarında “Dalgalı Denizde Gemi Yüzdürme Sanatı” adlı oturumda konuşan ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin Türkiye’nin ekonomi performansını futbol kulübü örneğiyle açıkladı. 

Alkin, “Türkiye ekonomisi şampiyon olamaz ancak iyi mücadele ederse kümede kalabilir” dedi.

Yerel Zincirler Buluşuyor 2019 Konferansı ve Fuarı İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. İki gün sürecek olan Konferansın ilk gününde “Dalgalı Denizde Gemi Yüzdürme Sanatı” adlı oturuma Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım ile birlikte katılan Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendirdi. 

Ekonomide işlerin vergi reformuyla düzelmesinin mümkün olmadığını, adalet özgürlük, eğitim gibi konularda reformlar yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Alkin, “Eğer bu işler düzelecekse vergi reformuyla düzelmeyecek haberiniz olsun.  Eminim hepinizin şöyle bir şikâyeti var: ‘İstanbul mahkemeleri ile Ankara mahkemeleri farklı karar verirse, hak ve özgürlükler konusunda kafada soru işaretleri varken, eğitim konusunda ülkede ciddi tartışmalar varken, vergi reformunu konuşmak doğru mu?’ Bence bu tarihi hatalardan bir tanesidir. Bunun sıkıntılı bir durum yarattığını fark etmemiz gerekiyor. Bir orkestrada şarkı çalarken piyanoda hata yapıldığı zaman, o hatayı keman kapatamaz. Piyano durdu mu herkes duruyor. Herkesin işini iyi yaptığı ve yanında B planının hazır olduğu, aynı zamanda her şeyi iyi bilen, her şeyden doğru anlayan bir orkestra şefine ihtiyaç var. ‘Bunun en iyi örneği kim?’ diye sorarsanız, Mustafa Kemal Atatürk’tür” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE EKONOMİSİ KÜMEDE KALMA MÜCADELESİ VERİYOR”

“Ekonomik büyüme güzeldir ama ekonomik kalkınma farklı bir şeydir” diyen Prof. Dr. Alkin şunları söyledi: “Mesela büyümeyle alakalı konuşan dostlara Endonezya örneğini veriyorum. Endonezya 2050 yılında dünyanın en büyük dördüncü milli gelirine sahip olacak. Şu anda Endonezya’da yaşamak isteyen var mı? Yok. Nüfus paralelliği önemli ama milli gelir arttığında kalkınma da artar demek yanlış olur. Nijerya 2050 yılında dünyanın üçüncü büyük nüfusuna sahip olacak. Ama en kalkınmış üçüncü ülke olamayacağını biliyoruz. Yani burada önemli olan kalkınmak, katma değer yaratmak.” Konuşmasına futboldan bir benzetme yaparak devam eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye’nin ekonomi performansını bir futbol kulübüne benzetirsek, Türkiye ekonomisi şampiyon olamaz, ancak iyi mücadele ederse kümede kalabilir” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİ BEKLENTİLERİ YÖNETMEKTİR”

Prof. Dr. Alkin, “Türkiye’nin ithalatının yüzde 85’inden fazlası hammadde, ara malı ithalatıdır. Dolayısıyla Türkiye ithalat yapmaya mecburdur. Bir ülkede eğer olumlu beklenti varsa insanlar panik halinden çıkarlar ve ona göre bir fiyatlandırma yapmaya başlarlar. Panik halinden çıkıldığı zaman fiyatlar daha rasyonel daha makul oluyor. Eğer bu panik halini atlatamazsak fiyatlar otomatik olarak katlanır. Ekonomi rakamları yönetmek değildir, beklentileri yönetmektir. Bu bağlamda olumlu bir beklenti yaratılmalı” dedi.

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