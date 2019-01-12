İzmir’de, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in katılımıyla ‘Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı’ düzenlendi. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik süreç ile ilgili açıklama yapan Perinçek, “Türkiye ekonomik krizden büyük bir üretim devrimiyle çıkacak” dedi.

İzmir’deki bir otelde ‘Ekonomik krize Çözüm Kurultayı’ düzenlendi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in de konuşmacı olduğu kurultayda, Ekonomist Enis Usluoğlu, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Çağatay Özcan Kokulu ve Ege Bölgesi Saniyi Odası(EBSO) Meclis Üyesi reşit Erdinç, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Ülkenin içinde bulunmuş olduğu ekonomik süreç ile alakalı konuşan, Türkiye’nin ortalama 60-70 milyar dolarlık dış ticaret açığı olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, “Türkiye’deki öyleki bir yere gelmiştir ki, bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Borçlu bir millet olduk. İşçi, çiftçi, endüstrici işyar çoğumuz borçluyuz. Üretim çarkının bu biçimde devam etmesi mümkün değil. Türkiye büyük bir kararın eşiğine gelmiştir. Böyle gitmez.

Bu sistemin bittiğini, iflas ettiğini, çöktüğünü ifade ediyoruz fakat yeni bir sistem gelecek. Türkiye büyük bir kararın, büyük bir çözümün, bir devrimin eşiğine gelmiştir. Türkiye buradan bir çözümle büyük bir üretim devrimiyle çıkacak. evet buraya niçin geldik? 1980’de dünya ekonomisi ile tümleşmesene adı altında borçlanma ekonomisi dediğimiz sistemle buraya geldik. Sonrasında 12 Eylül askeri rejimi Türkiye’yi buraya getirdi. 80 öncesinde her şeye rağmen Atatürk devriminin kurduğu karma ekonomi, devam ediyordu. fakat 1980 sonrasında Türkiye’nin içine girmiş olduğu süreçte bir karşı devrim yaşandı. Üreticiler kambur ilan edildi. Karşı devrimle beraber Türkiye’nin iktidar yapısında da çok önemli değişiklikler oldu.

Ekonomi, sıcak para komisyoncuları, dolar borsa vurguncuları, tarikat yancıları, faizciler bunların beraber olduğu bir sistem haline geldi. Bu sistemde büyük endüstrici ve tüccar da aşağılara doğru itildi. Üretimin kıymet kaybetmiş olduğu bir süreç yaşadık. Önümüzdeki çözümün baş sloganı ‘Üretici baş tacıdır’ olacak. Kambur olan üreticiyi, baş tacı yapacağız. Üretimi arttırmaya, büyütmeye yarayan her şey doğrudur. Üretime pranga vuran her siyasette her karar yanlıştır. Türkiye’nin sorunlarının çözümü buradan başlayacak” diye konuştu.

‘BU TABLODAN ÇIKIŞ ÜRETİM EKONOMİSİ İLE MÜMKÜNDÜR’

2014 senesinden 2018’e gerçek sektör borcunun arttığını dile getiren ekonomist Enis Musluoğlu da, “Halen Türkiye’de 26.5 milyon kişi 428 milyar bir borç altında. Hane milleti borçlarının varlıklarına oranı yüzde 55.6’nın üstünde gözükmektedir. Türkiye bundan 15 sene önce tasarruf eğrisi en yüksek ülkelerden biriyken, bu duruma gelmiştir. Emperyalist yaklaşımlar ve tüketimin insanlarda bir kültür erozyonuna yol açmış olduğu görülmektedir. İnsanlarımız AVM’lerde hafta sonu etkinlik göstererek, bir toplumsal statü atlamayı hedeflemektedir. Bu da tüketim kuramının insanoğlu üstündeki erozyonunun örneğidir. Bu tablodan çıkış üretim ekonomisi ile mümkündür. Türkiye, Cumhuriyetin ilk kurulduğu dönemlerde bunu gerçekleştirmiş bir ülkedir” dedi.

Ergin Erdinç ise Türkiye ekonomisinin güçlenmesi yerine 3 farklı çözüm teklifi sunarak, bunların nitelikli insan kaynağına sahip olmak, kamu gelirlerinin arttırılması, Demir İpek Yolu’ndan Çandarlı Limanı’na demiryolu bağlantısı yapılması olduğunu söyledi.