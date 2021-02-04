Türkiye Eczacılar Birliği’nden ünlülere uyarı

Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İstanbul, (DHA) – TÜRKİYE Eczacılar Birliği (TEB), Koronavirüs salgıyla birlikte televizyonlarda ve sosyal medyada reklamları artan takviye edici gıdaların, bilinçsiz ve yanlış kullanımına dikkat çekti. Bu ürünlerin reklam yüzü olan ünlülere ise, “Bu tarz ürünlerin reklamlarında yer almayın” uyarısında bulundu. İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Zozan Padel, ” ‘Şu ünlü önerdi, o diyorsa işe yarar’ diyerek aldığınız bir folik asit, aslında vücudunuzdaki eksikliği maskeler. Hastaneye başvurduğunuzda da hasarlar kalıcı olduğu için bu konuda yapılacak bir şey yoktur. O hasarları ömrünüz boyunca taşımak zorunda kalırsınız” dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte pek çok kişi vitaminlere yöneldi. Takviye edici gıda kullanan kişilerin sayısı artarken, bu ürünlerin reklamları da her geçen gün çoğalmaya başladı.

Yalnızca televizyon kanallarında değil, sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan bu reklamlar ile ilgili Türkiye Eczacılar Birliği (TEB), vatandaşlara uyarılarda bulundu. Öte yandan tanınmış kişilerin reklam yüzü olduğu ürünleri önermesi de, vatandaşları bilinçsiz tüketime yönlendirdiği için tepki topladı. TEB tarafından yayımlanan açık mektupta, bu tarz ürünlerin yanlış kullanımı sonrası ciddi sağlık sorunlarının yanında, ölümlerin de meydana geldiğini hatırlattı.

“MUHAKKAK BİR HEKİM, ECZACI GÖZETİMİ GEREKİYOR”

Son zamanlarda satışı artan gıda takviyelerinin sağlık profesyonellerinin gözetiminde kullanılması gerektiğini vurgulayan

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Zozan Padel, “Takviye edici gıda dediğimiz şeyler de aslında yine sağlık için kullandığımız, gıdalarda ya da doğada mineral halinde bulunan ve bazıları hayvanlardan elde edilen maddeler. Hepsinin ortak bir özelliği var, insan vücudu üzerinde bazı etkileri var. Zaten bu faydalı etkilerinden dolayı bu sıralar çok gündemde ama bize üniversitede daha ilk yılımızda, ‘Ağzınıza aldığınız her şey, potansiyel bir zehirdir’ diye söylerler. Bu gıda için, ilaçlar için hatta su için bile geçerli. Dolayısıyla ambalaj haline getirilmiş, ilaç formuna getirilmiş ürünler şu anda piyasada. Evet bu oldukça faydalı. Ama tek sorun bu ürünler, aynı ilaç gibi komşuya danışılarak, kendi başınıza karar vererek kullanabileceğiniz ürünler değil. Burada da muhakkak bir hekim, eczacı gözetimi gerekiyor” dedi.

BİLİNÇSİZ KULLANIM ÖLÜMCÜL HASTALIKLARA SEBEBİYET VEREBİLİR

Gıda takviyelerinin bazı ilaçlarla etkileşimi olduğunu ve bilinçsiz kullanım sonucunda ölümcül hastalıklara neden olabileceğini vurgulayan Padel, şunları söyledi:

“Bahsettiğimiz gıda takviyelerinin ilaç etkileşimleri var. Kullandığınız ilaçlarla etkileşebiliyor. Örnek vermek gerekirse, unutkanlık için kullanılan bir ürün, kullandığınız kan sulandırıcılar ile ciddi olarak etkileşip beyin kanaması ya da iç organ kanamaları ve kazalarda kanamanın durdurulamaması gibi ölümcül durumlara sebebiyet verebiliyor. Ya da B12 vitamini vücudumuzda eksikse, geri dönüşsüz hasarlara neden olabiliyor. Felç gibi, konuşma bozuklukları gibi… B12 eksikliğini de folik asit alarak maskeleyebilirsiniz. ‘Bana faydası olmuştu’ ya da ‘Şu ünlü önerdi, o diyorsa işe yarar’ diyerek aldığınız bir folik asit, aslında vücudunuzdaki eksikliği maskeler. Hastaneye başvurduğunuzda da hasarlar kalıcı olduğu için bu konuda yapılacak bir şey yoktur. O hasarları ömrünüz boyunca taşımak zorunda kalırsınız”

“NE KOMŞUNUZUN NE DE HALKÇA SEVİLEN, BİLİNEN KİŞİLERİN ÖNERİSİYLE KULLANILAMAZ”

Sağlığınız için kullandığınız her şey, doktor ve eczacı gözetiminde olmazsa olmaz diyen Zozan Padel, “Bu ürünlerin ne komşudan ne de halkça sevilen, bilinen kişilerin ‘Ben kullanıyorum, siz de kullanın’ önerileriyle kullanılmaması gerekir. Ünlü olsun ya da olmasın, reklamın amacı zaten satışı artırmak. Gıda takviyeleri pazarı Türkiye’de hala çok hızlı gelişmekte olan bir pazar. Dolayısıyla da reklamların, satışı artırmak üzerinde ciddi etkisi var. Bir çocuk bile gördüğü bir ürünü, ihtiyacı olup olmadığını bilmeden annesinden isteyebiliyor. Ne yazık ki çok yaygın bir yanlış inanış var. “Bu ürünler doğal, doğalsa zararı yoktur. Ama unutmayın, mantar da doğal ancak bazı mantarları yediğinizde dakikalar içinde ölüyorsunuz. Bazı mantar türlerini yediğinizde karaciğerinizde ciddi hasarlar oluşuyor… Dolayısıyla kimse böyle düşünmemeli” diye konuştu.

“REKLAMLARI VE ÜNLÜLERİN ÖNERİLERİNİ CİDDİYE ALMIYORUM”

Yoğun çalıştığı ve çok yorulduğu dönemde reklamını gördüğü bir vitamini satın aldığını anlatan Hemşire Meryem Ünsal, “Vitamin kullanmıyorum şu anda, meyve sebzeden aldığım kadarıyla… Çalışıyordum ben hemşireyim, çalıştığım zamanlarda yorgunluk oluyordu ve reklamlarda gördüğüm herhangi birini aldım. Zaten bilinen bir markaydı. Reklamları ve ünlülerin önerilerini ciddiye almıyorum ben. Kesinlikle para kazanmak için yapıyorlar. Onların kullandığını düşünmüyorum. Bir şeyleri satmak için insanlarla oynamamaları gerekiyor bence. Kesinlikle güvenilir değil, para için yapıyorlar” diye konuştu.

“REKLAMLAR ALDATICI”

Reklamları aldatıcı bulduğunu ifade eden 75 yaşındaki Berkman Gürses ise “Kulaktan dolma bilgilerle değil, doktor kontrolünde vitamin kullanıyorum. Reklamların biraz aldatıcı olduğunu kabul ediyorum. Bizim kuşak zaten çok reklamla yüz yüze olmadı ama büyük bir bölümü aldatıcı. Bunların tüketimi hızlandırmak için yapıldığını düşünüyorum” ifadesini kullandı

“HERKES PARA İÇİN BU İŞİ YAPIYOR, GÜVENEMİYORUZ”

Vitaminleri kullanırken iştahını kesmemesine dikkat ettiğini ifade eden Cengizhan Elbaşı de, “Herkes para için bu işi yapıyor, güvenemiyoruz herkese. Ben reklamlara göre almıyorum, para odaklı olduğu için onlara pek güvenmiyorum” dedi.

“REKLAMLARININ ARTMASI ÇOK FAZLA DİKKATİMİ ÇEKTİ”

Özellikle bu dönemde C vitamini çok fazla kullanıyoruz diyen Aleyna Kayış, şöyle konuştu:

“Ama genelde meyvelerden alıyoruz vitaminleri. Doktorumuza danışmadan da çok fazla kullanmıyoruz. Özellikle vücudumda eksik olan şeyleri almaya dikkat ediyorum. Son dönemde bu ürünlerin reklamlarının artması çok fazla dikkatimi çekti ama doktorumuza danışmadan almamamız gerekiyor”



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