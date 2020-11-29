Türkiye Diyanet Vakfı, İdlib’de ilkokul açtı

Onur GÜDEN/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA’da alınan önlem ve denetimlere rağmen koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların getirilmesinden memnun olduklarını, ancak insanların gerekli kurallara uymadığını ve dikkatsiz davranmaları nedeniyle...