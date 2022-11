Türkiye – Çekya maçının ardından

- Reklam -

Hasan KIRMIZITAŞ – Kadir GÜNEŞ – Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) – A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, özel maçta Çekya’yı mağlup ettikleri için mutlu olduğunu söyledi. Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silahvy ise Türkiye’nin her zaman harika bir takım olduğunu ifade etti.

A Milli Futbol Takımı, Gaziantep’te oynanan hazırlık maçında Çekya’yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İskoçya ve Çekya’nın düzenli olarak büyük turnuvalara katılan takımlar olduğunu dile getiren Kuntz, “İki kez kazandık. Taktiksel olarak farklı sistemleri oynayabildiğimizi gördük. Böylece diğer maçlarda 2-3 taktik üzerine oynayabiliriz. İki maçta da son anlarda defansif olarak performansımız çok iyiydi. Tecrübeli oyuncuların sahada olması genç oyunculara güven sağlıyor ve hoca olarak bizlere de yardımcı oluyor. Olağanüstü karakterlerinden dolayı tecrübeli oyuncuların beraberinde bugün dört genç oyuncuyu ilk kez sahaya sürdük ve çok iyi maç çıkardılar. Hoşuma gitmeyen derin taktiksel konuları takım içinde konuşacağız. Emirhan ile Umut’u sahaya süremediğimiz için üzgünüm.

Olumlu olan bir konu da farklı illerde oynuyor oluşumuz. Diyarbakır ve Gaziantep’te atmosfer inanılmaz güzeldi. Gaziantep’te özellikle şartlar çok daha iyiydi” şeklinde konuştu.

“ARDA YETENEKLİ BİR OYUNCU AMA BİRAZ DAHA ZAMAN GEREKLİ”

Genç oyuncuları sahaya sürdüğünü ve Arda’nın çok yetenekli bir oyuncu olduğunu anlatan Stefan Kuntz, “Bugün ilk kez oynayan Samet ve Onur çok iyi maç çıkardılar ilk kez oynadılar. Yine saha içerisinde Tayyip, Cenk ve Samet üçü beraber oynadılar. Sisteme ve kendilerine güvendiklerini gösterip sağlam oyun çıkardılar. Hocası bize Arda konusunda dikkatli olmamız ve yavaş adapte etmemiz gerektiğini söyledi. Bugün oyuna girme imkanı oldu, oyuncuları bir hafta boyunca tanıma imkanı buldu. Bu maçta iyi adapte oldu. Arda yetenekli bir oyuncu ama biraz daha zaman tanımamız gerekli” ifadelerini kullandı.

KALECİ TERCİHİ

Kaleci tercihi konusunda özel bir neden olmadığını dile getiren Kuntz, “Biz milli takıma herkesi davet ediyoruz ve onlara kapının açık olduğunu söylüyoruz. İleriye dönük her şey olabilir. Altay konusunda sorun yok. Doğan’a şans vermek istedik, onun için böyle bir yola başvurduk” dedi.

Stefan Kuntz, Diyarbakır ve Gaziantep’te oynadıkları için mutlu olduğunu ve TFF’nin farklı şehirlerde maçlar oynanmasını görüştüğünü ve kendilerinin de bu konuyu desteklediklerini kaydetti.

“BU SİSTEMDE OYUNCULAR KENDİLERİNE BİRAZ DAHA FAZLA GÜVENEBİLİYORLAR”

Stefan Kuntz, üçlü defans sistemini oynatmaya çalıştığını dile getirerek, “Üçlü defansı oyuncular aktif oynamamıştı. Türk kulüpleri zaman zaman bu sistemde oynuyor. Oyuna sürdüğümüz oyuncular kendilerine biraz daha fazla güvenebiliyorlar. Ozan bu sene transfer oldu. Merih kendi kulübünde merkezde bu sistemi oynuyor. Çağlar tecrübesinden dolayı bu sistemi oynamasını biliyor. Cenk için yeni olabilir. Oyuncuların sahada rahat etmesi için bildikleri sistemi oynatmaya çalışıyorum ama bir sıkıntı yaşamadık” şeklinde konuştu.

“DOĞAN, ŞANSI HAK ETTİ”

Kuntz, yediği golde hatalı olduğu değerlendirmesi yapılan kaleci Doğan’a sahip çıkarak, “Doğan çok yetenekli, 2002 doğumlu Fransa’da maç yapan bir kaleci. Bizde de kesinlikle şansı hak etti. Ben genç ve yetenekli kaleci varsa milli takıma kazandırıp, şans veririm. Doğan bugün sahaya çıktı ve iyi oynadı. Doğan kazandığı tecrübesiyle daha iyi olacak” dedi.

“TÜRK KULÜPLERİ İLE GÖRÜŞMELERİMİZ OLDUKÇA OLUMLU”

Kuntz, oyuncuların oynamaması veya dinlendirilmesine yönelik kulüplerden talepler geldiğini de vurgulayarak, “Kulüplerden gelen istek oyuncularla ilgili yorgunluk ve sakatlığı nedeniyle dinlendirilmesi oluyor. Bunun dışında farklı bir talepleri olmuyor. İrfan Can kamptan ayrılıp direkt tedaviye gitti. Memnun olmadığım tek takım Atalanta. O da Merih ile ilgili. Orkun’un takımı en başından beri tek maç oynaması gerektiğini söylemişti. Türk kulüpleri ile görüşmelerimiz oldukça olumlu, herhangi bir sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.

SILHAVY: TÜRKİYE HARİKA BİR TAKIM

Çekya Milli Takım Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy, kaliteli bir takıma karşı oynadıklarını ve mağlup olduklarını söyledi. Türkiye’nin her zaman harika bir takım olduğunu belirten Silhavy, “Rakibi tebrik ediyorum. İyi oynadılar, bireysel becerilerinin iyi olduğunu gösterdiler. Kaliteli ayaklarla goller buldular. Hücum ve organizasyon anlamında iyi pozisyon ortaya koydular. Kalemizde verdiğimiz iki açığı değerlendirip gol atmayı başardılar. Beraberlik şansı aradık ama bulamayarak yenildik. Türk Milli Takımı her zaman harika bir takım. Türk halkı da futbolu çok seviyor ve bunu gelince de gördük. Oyuncular oynadıkları oyundan çok zevk alıyorlar. Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynamak için buraya geldiğimizde de taraftarın ne kadar iyi olduğunu gördük” dedi.

Silahvy, stadyumdaki coşkulu taraftarın takımı olumlu etkilediğini de dile getirerek, “Tribünlerin dolu ve taraftarın coşkulu olması takımımızı gayet olumlu etkiledi. Herkes coşkulu taraftar karşısında oynamak ister. Tribünler istediğimiz gibiydi ama maç istediğimiz gibi olmadı” diye konuştu.

