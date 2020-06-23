KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak ‘Cannes Online’ ismiyle düzenlenen ve 60 ülkenin yer aldığı festivalin Türkiye bölümünde ‘Filming in Turkey’in tanıtımının yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cannes Film Festivali, 53 filmlik özel bir seçki ve market bölümüyle başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi olarak düzenlenen festival 22-26 Haziran tarihleri arasında 8 bin 500 sinema profesyoneli ile 250 satış temsilcisini buluşturacak. ‘Cannes Online’ ismiyle düzenlenen ve 60 ülkenin yer aldığı festivalde bu yıl film yarışması yapılmayacak. Belirlenen 53 filmlik seçki sonbahar aylarında Venedik ve San Sebastian gibi önemli festivallerde ‘Cannes 2020’ etiketiyle izleyicinin beğenisine sunulacak. Bakanlık ve Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı’nın iş birliğinde organize edilen Türkiye bölümünde ‘Filming in Turkey’ tanıtımı yapılacak. Yeni sinema yasası ile yürürlüğe giren ve yabancı film yapımcılarına Türkiye’de harcadıkları tutarın yüzde 30’una kadarının iade edilebilmesine imkan sağlayan ‘Yabancı Film Yapım Desteği’ uluslararası sinema profesyonellerine tanıtılacak. Destek ile doğal plato özelliğine sahip Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünün artacağı ve önemli film çekim merkezlerinden birisi olacağı öngörülüyor. Türkiye bölümünde ayrıca uzun metraj, kısa metraj ve belgesel türlerinde üretilmiş ya da geliştirme aşamasındaki filmler tanıtılarak sinemanın tüm türleri uluslararası alanda görücüye çıkıyor.

‘BALKAYA’ CINEFONDATION L’ATELIER BÖLÜMÜNDE

Türkiye bölümünde yer alan satış ajansları da ‘7’nci Koğuştaki Mucize’, ‘Biz Böyleyiz’, ‘Ömer ve Biz’, ‘Deliler’ ve ‘Ailecek Şaşkınız’ gibi Türk yapımı ödüllü filmleri tüm dünyanın beğenisine sunacak. Son filmi ‘Kız Kardeşler’ ile 2019 yılında Berlin Film Festivali’nde büyük ödül için yarışan Emin Alper ise bakanlık tarafından desteklenen yeni film projesi ‘Balkaya’ ile Cannes Film Festivali’nin önemli bölümlerinden Cinefondation, L’Atelier film geliştirme programında yer alacak. Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Cinefondation L’Atelier programına 15 proje seçilme başarısı gösterdi.