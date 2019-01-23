Türkiye’de bilişime yön veren Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) Ankara Şubesi, 6’ıncı Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

1971 yılında kurulun ve dünyanın bilişimde ilk sivil toplum kuruluşu olan TBD Ankara Şubesi’nin Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat oldu.

TBD’nin kamu, özel sektör, akademisyenler ve bilişim öncülerinden oluşan güçlü yapısına Ankara Şube’nin yeni yönetiminin daha da güç kattığını belirten Genel Başkan Rahmi Aktepe, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyelerine başarılar diledi.

Ankara Şubesi Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat ise TBD’de uzun yıllardır aktif görev yaptığını belirterek, “Sürekli üyelerimiz ile interaktif iletişim içerisinde olacağız. Bilişim çalışanlarının sorunlarının giderilmesi, çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Kadın ve genç desteği olmayan bir STK’nın başarılı olma şansının olmadığına inanıyoruz. Bu doğrultuda TBD Ankara Kadın Grubu’na desteğimiz artarak devam edecek. Etkin, dinamik bir TBD Ankara Genç grubunun yeniden yapılandırılması için de gerekenleri yapacağız. TBD bayrağını daha da ileriye taşımak azmindeyiz” ifadelerini kullandı.

TBD Ankara Şubesi’nin 7’inci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat olurken, Yönetim Kurulu Hakan Demirtel, Zafer Vergili, Dr. Altan Özkil, Alper Karbulut, Gamze Can, Nesrin Ezer’den oluştu. Denetleme Kurulu üyeleri ise Gökhan Erzurumluoğlu, Senai Arlı, Gökhan Emre’den oluşurken, Erdoğan Ezbiderli, Sedat Zencirci, Erdal Naneci de Onur Kurulu üyeleri oldu.

Kenan Nurhan Altınsaat Kimdir?

TBD’de 2002 yılından bu yana aktif üye olan Kenan Nurhan Altınsaat, Kamu BİB Çalışma Grupları, 2012 – 2014 arası Bilişim Kentleri ÇG ve en son 2017-2019 arası TBD İcra Kurulu üyeliklerinde bulundu.

1988 – 2012 yılları arasında Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Dairesinde, Yazılım Kodlama ve Analiz, Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, IT görevlerini üstlendi. 2012 yılında emekli olan Altınsaaat, özel sektörde IT entegrasyonu yapan bir firmada Ankara Bölge Müdürlüğü görevini üstleniyor.