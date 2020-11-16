Turkcell’in 2020 yatırım hedefi; 9 milyar TL

İSTANBUL, (DHA)- Bu yılın üçüncü çeyrek operasyonel ve finansal sonuçlarını açıklayan Turkcell, yılsonuna kadar 9 milyar TL yatırım hedefi olduğunu duyurdu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell Grubu’nun üçüncü çeyrekte tüm alanlarda güçlü büyüme gösterdiğini vurgularken şirket gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1’lik artışla 7,6 milyar TL’ye çıktığını kaydetti. Turkcell olarak pandemi döneminde de yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Erkan, “Turkcell olarak kurulduğumuzdan beri ülkemize 50 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. 2020’de de yatırımlarımız hız kesmedi. Bu yılsonuna kadar toplam yatırımlarımızın yaklaşık 9 milyar TL seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. 26 yıldır Türkiye’ye en fazla yatırım yapan ve istihdam sağlayan şirketlerden birisi olduk. Önümüzdeki dönemde de ülkemiz değer üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.