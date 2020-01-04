Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, “Göreve geldiğimizde verdiğimiz sözü tutarak yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz” dedi.

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı özel açıklamada, Türk yüzücülüğünü ihya ve inşa ettiklerini belirterek, altyapıya verdikleri destek ile piramidin alt tarafını sağlam oluşturup omurgayı sağlam zemine oturtacaklarını söyledi. Federasyonda işleyen sistemi değiştirdiklerini ve kurumsal bir oluşum sayesinde gelen taleplere anında çözüm bulduklarını kaydeden Erkan Yalçın, Türk yüzücülüğünün büyüdüğünü, Avrupa yarışları statüsünde yarışlar çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sporcuların eğitimi konusunda kanayan yaraya çözüm bulduğunun da altını çizen Başkan Yalçın, üniversitelerle yapılan anlaşmanın 28’den 70’e çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

”TEMEL FELSEFEMİZ VE KRİTERİMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BAŞARI”

Başkan Erkan Yalçın 3 yıl önce göreve geldiklerinde yüzücülük ailesine söz verdiklerini hatırlatarak, ”Biz yüzmeyi ihya ve inşa edeceğimize söz verdik. Bugün geldiğimiz noktada evet, yüzmeyi ihya ve inşa ediyoruz. Altyapı, geldiğimiz zaman federasyon karması, minikler, yıldızlara uzanan yol, çok küçük bir yoldu. Minikler yok denecek kadar azdı, altyapımız sınırlı bir sayıdaydı. Bugün itibarıyla bunun haklı gururunu yaşayabiliyoruz. Nedir bu? Dünlerden bugüne geldiğimiz noktada çok kısa bir zaman önce Ankara’da 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi yaptık, proje kapsamında yaklaşık bin 381 yüzücümüzü finalde yüzdürdük. Bunun geneline baktığınız zaman toplamı 4 bin 580 kişidir. Asıl geneline baktığınız zaman biz geçen seneden bugüne barajları yüzde 30 zorlaştırdığımız halde bugün bu dereceleri ve kalabalığı alabiliyoruz. Onun için tamamen gelişime odaklanıyoruz, onun için şunu söylüyoruz; ‘Sürdürülebilir bir başarı bizim kriterimiz ve temel felsefemiz bu.’ Bunun üzerinden hareketle kabiliyet alanını sergiliyoruz” dedi.