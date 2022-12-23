Türk-Yunan sınır kapıları arasındaki köprü ayaklarında ortak temizlik yapılacak

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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE’de, Meriç Nehri üzerinde, Türkiye ve Yunanistan arasındaki köprü ayaklarında iki ülke ortak temizlik çalışması yapacak.

İpsala Sınır Kapısı ile Yunanistan Kipi Sınır Kapısı arasında kalan ve iki ülkeye karşılıklı geçişi sağlayan köprünün ayaklarında biriken kütük ve ağaç dallarının ortak çalışmayla temizlenmesi için 9 Ocak 2023 tarihinde protokol imzalanacak. Protokolün ardından ekipler, 10 Ocak’ta ortak temizlik çalışması gerçekleştirecek.

İpsala Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığındaki heyet, Dedeağaç Bölge Vali Yardımcısı Dimitrios Petrovist ve beraberindeki heyetle sınır hattında bir araya geldi. Köprüde incelemede bulunan Türk ve Yunan heyetleri, köprü ayaklarında 8 yıl önce yapılan temizlik çalışmasının tekrarlanması konusunda görüş birliğine vardı. Kaymakam Sevgili, iki ülkeyi birbirine bağlayan köprünün üzerinden her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin geçtiğini belirterek, temizlik çalışmasının Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri ve Yunanistan’dan bir teknik ekip tarafından yapılacağını söyledi. (DHA)

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