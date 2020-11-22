‘Türk Yıldızları’ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri

Selim KAYA- Sekvan KÜDEN/MARDİN, (DHA) – MARDİN’in ‘Onur Günü’ etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’, gökyüzünde ay ve yıldız çizerek, gösteri uçuşu yaptı.

Mardin’de milli mücadele döneminde işgal girişimine direnilerek, işgalin engellenmesinin 101’inci yıl dönümünde düzenlenen ‘Onur Günü’ etkinlikleri kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi ‘Türk Yıldızları’ gösteri uçuşu düzenledi. Akrobasi timi, gökyüzünde ay ve yıldız çizerek, Mardinlileri selamladı. Kent sakinleri de yaklaşık yarım saat süren gösteri uçuşunu tarihi mekanlarla birlikte fotoğraflayıp, cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mardin’imizin Onur Günü’nün 101’inci yıl dönümü dolayısıyla ay yıldızlı jetlerimiz Mardin semalarında muhteşem uçuş gösterisi yaptı” dedi.

FOTOĞRAFLI