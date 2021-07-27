Türk Yıldızları’ndan Koyunhisar Zaferi’nin yıl dönümünde gösteri

Ezgi ATAV/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)- TÜRK Yıldızları, Koyunhisar (Bafeus) Zaferi’nin 719’uncu yıl dönümü vesilesiyle Bursa’nın Yenişehir ilçesi semalarında gösteri yaptı.

Türk Yıldızları’nın Bursa’nın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirdiği uçuşlar, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe destek veren Milli Savunma Bakanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Türk Yıldızları’nın yaklaşık 20 dakika ilçe etrafında yaptığı gösteriler, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Kırsal Koyunhisar Mahallesi’nde okutulan mevlit sonrası konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Yenişehir Ovası’ndaki Bafeus/Koyunhisar Muharebesi 18 Temmuz ve 27 Temmuz 1302 tarihleri arasında Osmanlı Devleti ile Bizans İmparatorluğu’nun yaptığı ilk savaş olarak tarih kayıtlarına geçmiştir. Koyunhisar Zaferi, Osman Gazi ve yiğitlerine ve de onların evlatlarına Bursa’nın Edirne’nin, İstanbul’un kapısını açmıştır. Bu büyük zaferin coşkusunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerçekleştirdiğimiz etkinliklere büyük destek sağlayan başta Milli Savunma Bakanlığımız ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Türk Yıldızları ekibine ve ilçe halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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