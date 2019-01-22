Türkiye ve Ukrayna yüzme milli takımları, Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılacak 2020 Olimpiyatları ve yıl içinde düzenlenecek turnuvalara Erzurum’da hazırlanıyor.

Antrenmanları izleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türk ve Ukraynalı sporculara baklava ikramında bulundu.

Merkez Palandöken ilçesinde deniz düzeyinden 1850 metre yükseklikteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu’nda kampa giren Türk ve Ukraynalı sporcular her gün çift antrenman yaparak ortalama 5 saat çalışıyor. Erzurum’da hizmete giren Olimpik Yüzme Havuzu’ndan sonra yükseklik kampı için her sene buraya geldiklerini söyleyen milli takım antrenörlerinden Volkan Burak Tuncil, “60 benlik bir ekibiz. Buradaki tesis çok iyi. yurt içi ve dışında yarışmalar olacak. Buradaki yarışmalara sıkı bir biçimde çalışıyoruz. Erzurum’dan önce Antalya’ya gidiyorduk. Burası milli sporcuların kullanacağı düzeyde bir tesis olduğundan burayı tercih ediyoruz. Bana göre Erzurum yüzmede de dünyadaki tüm ekiplerin gözde yeri olacak” şeklinde konuştu.

Türk ve Ukrayna milli ekiplerini Erzurum’da konuk ettikleri için mutluluklarını dile getiren ve onlara baklava ikramında bulunan Gençlik hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise şunları söyledi:

“İlimizin tanıtımı yerine bu şekilde bir tesisin olması yurt dışındaki sporcuları buraya sevk ediyor. Önümüzdeki günlerde Hollanda ilimizde kamp yapmak suretiyle buluşma istedi. Hem okul hem de kulüp sporları bu havuzda yapılmakta. Yüzme bilmeyen kalmasın kampanyasıyla ortalama bin sporcumuzu burada yetiştirdik. 2 metre 10 santim derinliğinde ve 50 metre uzunluğundaki yüksek irtifalı tek havuz ilimizde bulunuyor. Bu da sporcuların burayı tercih etmesinde önemli etkili olacaktır. Erzurum yalnızca yaz futbol kampları ve buz ile kış sporlarında değil her spor dalında olduğu gibi yüzmede de Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olmuştur. Antrenmanlarını seyrettiğimiz misafirlerimize besin ve güç katması için baklava ikramında bulunduk.”

Kamp için Türkiye’ye gelen Ukraynalı antrenörler ise Erzurum ve havuzu çok beğendiklerini söyledi. 20’si sporcu toplam 27 benlik Ukrayna Milli Takımı burada gördükleri alakayı unutmayacaklarını belirtti.