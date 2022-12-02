Türk ve Rus turizmci iş insanları golf turnuvasında buluştu

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Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesinde düzenlenen Business Club Ryder Cup Türkiye vs. Rusya Golf Turnuvası başladı.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Cullinan Link Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 12 Türk ve 12 Rus turizmci iş insanı katıldı. Turnuvaya Türkiye’den Titanic Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Türkiye Golf Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Dora, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fesih Tamince, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Üçdan, Rusya’dan iş insanları Andrey Kozlov, Valery Zabrodin, İgor Khripkov gibi isimler katıldı.

Turnuvayı düzenleyen firmanın Türkiye Direktörü Bekir Kara, Türk ve Rus iş insanlarını Antalya’da buluşturduklarını söyledi. 12 Türk, 12 Rus iş insanından oluşan toplam 24 kişilik ekiple Rider Cup Turnuvası yapılacağını belirten Kara, “Turizm açısından çok önemli bir turnuva. Turizm kanadından iş insanlarının ağırlıklı olduğu turnuvada golf oynayıp, karşılıklı iş görüşmeleri olacak” dedi.

Turnuva yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek. (DHA)

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Golf turnuvasından görüntüler

– Bekir Kara röportaj

(FOTOĞRAFLI)