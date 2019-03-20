Kıbrıs’ta ara bölgede yer alan Pile’de oynanması planlanan Mağusa Türk Gücü ile Rum Nea Salamine arasındaki dostluk karşılaşmasının Güney Kıbrıs’a alınması diplomatık krize neden oldu.

Maçı izleyeceğini programına alan ancak Rum tarafından makam aracının ‘bayraksız olması’ talebi üzerine gitmeyeceğini açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Hiçbir zaman Güney’e gitmem tavrında olmadım. Ancak bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısının Kuzey’de de yapılması gerekir” dedi.

‘Barış ve Spor’ adlı uluslararası örgüt himayesinde, Ada’da ‘dostluk maçı’ olarak ilan edilen ve bugün gerçekleştirilen karşılaşmanın başlangıç vuruşu Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis tarafından yapıldı. Maçın onur konuğu ise Galatasaraylı eski yıldız Didier Drogba oldu. Karşılaşma öncesinde konuşan Drogba, “Bugün Kıbrıs’tan barış, umut ve dayanışma mesajı göndermek istiyorum” dedi.

Karşılaşma 30 dakikalık devrelerle yapılırken Nea Salamine, ilk yarıyı 1-0 galibiyetle bitirdi. Maçın ikinci yarısında ise iki takımın futbolcuları karışık oynadı. İkinci yarıda Mağusa Türk Gücü’nün gölü ile durum eşitlendi. Dostuk maçı 1-1 sona erdi.

‘MAÇ YERİ VE BAYRAK KRİZİ’

Öte yandan, iki takımın karşılaşmasının ara bölgede yer alan Plie’den, Güney Kıbrıs’taki başka bir yere çekilmesi ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın makam aracının ‘bayraksız olması’ talebi krize neden oldu. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, daha önce programına almasına bu iki nedenden dolayı maçı izlemeye gitmedi.

‘HASSASİYETİMİZ, KIBRIS TÜRKÜNÜN VARLIK VE EŞİTLİK KAVGASIDIR’

Basın toplantısı düzenleyen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, duruma tepki göstererek şöyle konuştu:

“Hiçbir zaman Güney’e gitmem tavrında olmadım. Ancak bir etkinlik Güney’de yapılacaksa aynısının Kuzey’de de yapılması gerekir. Bu basit bir statü meselesi değildir. Bu, Kıbrıs Türkü’nün varlığı ve siyasi eşitliği meselesidir. Siyasi eşitlik gibi haklı olduğunuz noktalarda kararlı ve ısrarlı tavrınızı sürdürmezseniz nerelere sürüklenebileceğinizi düşünmek bile istemiyorum. Esas üzücü olan BM’nin tavrıdır. Bize maçın hep BM kontrolündeki bölgede olacağı söylendi. BM son anda, ‘güvenliği sağlayamam’ diyorsa adadaki varlığı kendi elleriyle sorgulanır hale gelir. Bir etkinlik o tarafta olacaksa bu tarafta da olacak veya ara bölgede olacak. Hassasiyetimiz, Kıbrıs Türkü’nün varlık ve eşitlik kavgasıdır, başka bir şey değil.”

‘GÜZEL GÜNLERİ YENİDEN YAŞAMAYI DİLİYORUM’

Rum yönetimi lideri Anastasiadis ise maç öncesindeki basın açıklamasında, “Takımlarımızın bir araya gelmesi konusunda sorun yaşamayan eski güzel günleri hatırlamak istiyoruz ve bu güzel günleri yeniden yaşamamızı diliyorum” diye konuştu.

‘BM KENDİNİ SORGULAMALI’

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de yaptığı açıklamada, “BM de kendi kendini sorgulaması gerekiyor. Yani BM ara bölgedeki bir organizasyonu üstlenmeyecekse, güvenliğini sağlayamayacaksa o zaman buradaki görevinin devam etmesinin hiçbir anlamı yoktur” dedi.

CANLI YAYIN ENGELLENDİ

Karşılaşma sırasında tepki çeken bir olay yaşandı. Rum polisi, KKTC devlet kanalı BRT’nin maçı canlı vermesini engelledi. BRT Genel Müdürü Aysu Bahsi Akter, BRT’nin canlı yayın aracının sahaya yaklaştırılmadığını belirterek, “Başarısız organizasyonlar dostluklara zemin hazırlamak yerine gerginliği artırabiliyor” dedi.