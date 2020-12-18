Türk ve Arap yemeklerini birleştirip yeni yemekler yaptılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ‘Kardeş Yemeği Projesi’yle bir araya gelen Türkler ve Suriyeliler, Türk ve Arap mutfağının yemeklerini birleştirerek yeni yemekler yaptılar. Ekibin başındaki isim olan Kahramanmaraş MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Veysel Mehmet Gültekin, şu ana kadar yapılan 8 çeşit yemekten birine ise Mehmetçiğin Suriye’deki başarısına ithafen ‘Zeytin Dalı’ ismi verdiklerini söyledi.

Kardeş Yemeği Projesi ile Türk ve Suriyeli aşçılar, aynı mutfağa girdi. Türk mutfağının meşhur yemeklerinden olan ekşili çorba, tarhana çorbası, çaman, acem pilavı, Arap mutfağının makdüs, fettuş, uzi ve mühliye otunu birleştirip ortaya farklı lezzetler çıkarttılar. Bugüne kadar yapılan 8 yeni yemeğin bazılarına isimler verilirken, bazılarının isimlerini ise yemekleri tadanlar verecek.

‘MAKDÜSLE ÇAMANDAN ZEYTİN DALI, FETTUŞ VE PEYNİRDEN YEŞİL EZGİ’

Proje kapsamında oluşturulan ekibin başındaki isim olan Kahramanmaraş MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görevli yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Veysel Mehmet Gültekin, bugün Dünya Göçmenler Günü olduğunu hatırlatıp, göçmenlerin gittiği ülkelere beraberlerinde kültürlerini de götürdüğüne dikkat çekti. Kardeş Yemeği Projesi ile iki zengin mutfağı bir araya getirdiklerini, projenin, yemeklerin yanında iki ülkenin insanlarını da bir araya getirdiğini ifade eden Gültekin, iki ayrı yemeği birleştirerek yaptıkları yeni yemeklere de çeşitli isimler verdiklerini söyledi. Gültekin, projeyi ve yaptıkları yemekleri şöyle anlattı:

“Halep mutfağının zengin olduğunu zaten biliyorduk. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağı ile bu iki mutfağın birleştirilmesi adına bir çalışma gerçekleştirdik. Ve projemizin ismini de ‘Kardeş Yemeği’ olarak belirledik. İki kardeş ülkenin vatandaşlarını bir araya getirmek adına. Şu ana kadar yaklaşık 7-8 yemeğimiz hazır hala geldi. Biz bu yemekleri yaparken, yeni lezzetler ortaya çıkarmaya çalışırken özellikle kahraman Mehmetçiğimizin başarılı bir şekilde yaptığı operasyonlardan esinlenerek, bazı isimler oluşturduk. Yaptığımız yemeklerden bir tanesi Makdüs isimli Arap mutfağında çok fazla yapılan bir yemek, salça ve cevizin birleştirilmesiyle oluşturulan muhammaranın birleşimiyle yapılıyor. Biz ise bunu kendi toplumumuza kabul ettirebilme, ağız tatlarını bir şekilde okşama adına Maraş biberinden yapılan meşhur çamanı makdüs isimli yemeğimizde kullandık, patlıcanla çamanı bir araya getirdik ve yemeğe kahraman Mehmetçiğimizin başarılı bir şekilde sonuçlandırdığı ‘Zeytin Dalı operasyonuna’ ithafen ‘Zeytin Dalı’ ismini verdik. Bunun dışında Arap mutfağında çok sevilen fettuş isimli bir salatamız var. Bu salatayı da yine kendi toplumumuzun beğenebileceği şekilde Maraş parmak peynirini ve Maraş tarhanasını kullandık. Tabi toplumun çok sevdiği, ‘Soğukluk’ diye hitap ettikleri semizotunu kullanarak bu salatayı yaptık. Bu salataya da ‘Yeşil ezgi’ ismini verdik. Bunun dışında yine Kahramanmaraş’ta çok sevilen tarhana çorbası ve eşçili çorba bizim araştırma konumuzun içine girdi. Bunu da özellikle Arapların, Suriyelilerin sevebileceği şekilde yaptığımız bu ekşili çorbada onların çok fazla kullandığı mühliye otunu kullanıp mühliye otlu bir ekşili çorba oluşturduk. Yine tarhana çorbamızı onların sevebileceği şekilde nane yarine mühliye otunu kullandık.”

‘HALEP MUTFAĞIYLA BİRLEŞİNCE DAHA LEZZETLİ OLDU’

İç savaştan kaçarak 8 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen Emine Ubeyd ise Türk mutfağının kendi mutfaklarına yakın olduğunu ve ortaya çok farklı yemekler çıkardıklarını söyledi. Ubeyd, “Halep mutfağı ile Türk mutfağı arasında yeniz ve lezzetli yemekler yaratmaya çalışıyoruz. Biz bu projeden dolayı çok mutluyuz katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah sonunda güzel şeyler çıkacak. İki mutfağın yemeklerini birleştirerek yaptığımız yemekler benim de hoşuma gitti. Mesela Kahramanmaraş’ta tarhana meşhur bir yemek hem de acı seviyorlar. Halep mutfağıyla birleşince daha lezzetli oldu bence” diye konuştu.

‘AİLEM VE KOMŞULARIM ÇOK BEĞENDİ’

Tensim Tembikçi de Türkiye’ye 6 yıl önce Halep’ten geldiğini ifade ederek, “Burada Türk yemekleri ile Arap yemeklerini karıştırıp ortaya yeni bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Burada yaptığımız yemekleri aileme de tattırdım, komşularım da denedim ve çok sevdiler. Güzel bir şey yapıyoruz, harika bir şey çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Sevim Şirikçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde usta öğretici Ayşe Küçükpınar, projede Suriyeliler ile birlikte ekşili çorbayı mühliye otu ile yaptığını kaydederek, “Suriye mutfağı ile Türk mutfağını, özellikle Kahramanmaraş’ın yöresel yemeklerini birleşiminde farklı bir yemek reçetesi çıkarmaya çalıştık. Ben ekşili çorba yaptım. Ekşili çorbayı semizotu yerine Suriyelilerin mühliye otunu koyarak ortaya yeni bir yemek çıkarmış olduk ve gerçekten de bu herkes tarafından çok beğenildi” dedi.

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