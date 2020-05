Türkiye’nin içinde bulunduğu kronik kriz ortamında uzun zamandır hep risk ve tehditlerden bahsediyor, üzülsem de pek bir iyi haber paylaşamıyor ve fırsatlar hakkında konuşamıyordum.

Beni tanıyanlar iyi bilir asla müzmin bir kötümser ve felaket kahini değilimdir, çoğunlukla fırsatların bitmeyeceğini, umutların tükenmeyeceğini dile getiren iyimser bir insanımdır.

İşte bu sefer de sizlere çok ciddi bir fırsattan bahsedeceğim ve iyi bazı haberler paylaşacağım. Yaşanan bu salgın kimi sektör için çok ciddi bir darbe olurken kimi sektör içinse çok ciddi fırsatlar ortaya çıkarmaktadır. Bütün uzmanların görüşüne göre özellikle tıp sektörü bu

salgında çok ciddi fırsatlar barındırmaktadır.

Hepimiz biliyoruz ki salgın öncesinde özellikle bölge ülkelerinden çok sayıda hasta Türk tıbbına güvenerek tedavilerini yaptırmak üzere Türkiye’ye geliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı bilgilere göre Türkiye’de 2018 yılında tedavi olan toplam uluslararası hasta sayısı 500 binin üzerinde bulunmaktadır. Bu rakama elbette Türkiye’de misafir edilen mülteciler de dahil değil. Bakan Koca, sağlık turizmi hedeflerine ilişkin, “Sağlık turizminde 2023 yılı hedeflerimiz 1,5 milyon sağlık turistine ülkemizde hizmet sunmak ve medikal turizm gelirimizi 5 katına çıkarmaktır. Her bölge için hedef ülkeler belirledik. Buna göre Asya’da Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Orta Doğu’da Bahreyn, Irak, Katar, Avrupa’da İngiltere, Almanya ve Belçika ilk etapta operasyonlarımızı yoğunlaştıracağımız hedef ülkelerdir.” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’de 2018 yılında sağlık hizmeti alan uluslararası hastaların yüzde 67’sinin özel, yüzde 6’sının üniversite ve yüzde 27’sinin de Sağlık Bakanlığı hastanelerine başvurduğunu dile getiren Koca, sağlık turizminde özel sağlık kurum ve kuruluşlarının rolünün diğer

sağlık hizmet sunucularına oranla daha fazla olduğunun bilindiğine değindi. Açıklanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2019’un ilk yarısında da Türkiye’ye sağlık ve tıbbi amaçlarla gelen yabancıların sayısı 2018’in aynı dönemine göre

%32 artarak 364 bin kişiye ulaşmış bulunmaktadır.

Bunlar salgın öncesi veriler, kanser ya da kalp ameliyatı gibi en ciddi tıbbi müdahalelerden

estetik ve diş gibi daha kitlesel talep olan tıbbi müdahalelere kadar bir çok alanda Türk

tıbbı zaten bölge halklarına yoğun hizmet vermekteydi.

Salgın süresince Avrupa ve Amerika’da bulunan bir çok gelişmiş ülkede, o ya da bu

sebepten tıp hizmetleri çökmüş durumda bulunmaktayken Türkiye’de benzer bir çöküş

görülmedi. Bu salgın bir çok gelişmiş ülkenin tıp sektörünün karizmasını çizerken

Türk tıbbı en azından şu ana kadar çok başarılı bir sınav verdi ve imajını

sağlamlaştırıp, parlattı.

Eğer bu başarı devam ettirilebilirse kesinlikle eminim ki Türk tıbbına yönelik güven

ciddi ölçüde artacak ve Türk tıbbi küresel bir marka haline gelecektir. Bu

gerçekleşirse Türkiye’ye yönelik sağlık hizmetleri talebi ve sağlık turizmi talebi çok ciddi

miktarda artacaktır.

Turizmin sadece güneş, kum ve denizden ibaret olmaması özellikle sağlık ve kültür

turizminin muhakkak desteklenmesi gerektiğini devamlı olarak söylemiş, yazmış çizmiştim.

Sonuçta dünya tıbbının babası, kural koyucusu Hipokrates de bu toprakların, Anadolu

uygarlığının yetiştirdiği bir bilim insanıdır, aynı topraklarda bir tıp markasının filizlenmesi

son derecede doğaldır.

Bu fırsat çok iyi değerlendirilmeli; hem tıp eğitimi, hem tıp hizmetleri ve hem de tıbbi

teknoloji araştırma geliştirme çalışmaları özel önem verilerek ve her türlü imkan

sunularak desteklenmelidir.

Bu salgın tıp eğitimi ve hizmetleri ile ilaç, aşı, tıbbi teknoloji ve araç gereç üretiminin en az

savunma sanayi kadar büyük bir stratejik önem taşıdığını muhakkak yerli ve milli imkanlar

ile desteklenmesi gerektiğini son derecede açık ve net olarak ortaya koymuş

bulunmaktadır.

Rasyonel aklın ve bilimsel yöntemin rehberliğinde tıp sektöründe her boyutu kapsayan çok

ciddi yapısal reformlar hızla yapılmalı, bu sektör her türlü imkan kullanılarak çok ciddi

manada desteklenmelidir.

Türkiye ekonomisinin geleceğini kurtarabilecek net ihracatçı olabileceğimiz bu sektör, hem

yaşamsal olarak ve hem de ekonomik olarak çok önemlidir bu asla unutulmaması gereken

bir gerçekliktir.

Başta yöneticiler olmak üzere bu ülkeyi seven herkes Türk tıbbının imajını

zedeleyebilecek hal ve davranışlardan özellikle kaçınmalı, kısa vadeli popülist

hedefler uğruna Türk tıbbının başarı ve imajı gölgelenmemelidir.