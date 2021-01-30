Türk Telekom’a ‘Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’

İSTANBUL, (DHA)- Telekomünikasyon şirketi Türk Telekom’un koronavirüs salgını sürecinde aldığı önlemler ve gerçekleştirdiği çalışmalar Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendi. Bu kapsamda İstanbul ve Ankara’daki Türk Telekom yerleşkeleri ‘TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ almaya hak kazandı.

Türk Telekom, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Pandemi süreci boyunca, insan odaklı çalışmalarını sürdüren ve sağlık tedbirlerini en üst düzeyde tutan Türk Telekom, koronavirüs salgını için Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirdi. Bu kapsamda; TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını tamamlayan Türk Telekom’un İstanbul’da Gayrettepe, Acıbadem, Ümraniye ve Ankara Aydınlıkevler’deki yerleşkeleri TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.”