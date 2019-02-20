Dünyanın en prestijli otomotiv markalarından bir tanesi olan Aston Martin için Türk otomotiv firması hizmet vermeye başladı. Türk firması Ak Automotive, Aston Martin’in pedal kalıpları ve mühendislik hizmetleri için çalışmaya başladı.

Firmanın hedefinin, Türkiye’deki kalıp sektörünün ilk 5 firmasından biri olmak olduğunu belirten Ak Automotive Üretim Müdürü Canan Gökmen, “Holdingimizin diğer şirketleri ile firmamız arasında oluşan sinerji sayesinde koyduğumuz hedeflere doğru sağlam adımlar ile ilerliyoruz” dedi.

Sektöre 2015 yılında Bursa Nilüferköy’de adım attıklarını ve 2018 yılının son çeyreğinde de Bursa OSB’ye taşındığını da belirten Canan Gökmen, yeni tesislerinin yerleşimini oluştururken, kapasite ve kalitelerini arttıracak yüksek teknolojili, yeni makine ve teçhizat yatırımlarını hedeflediklerini söyledi. Gökmen, “Yeni tesisimizde sektörümüzde çok önemli bir yeri olan, büyük ebatta alıştırma deneme presini makine parkurumuza eklemek için anlaşmamızı yaptık. Yakında devreye alacağınız pres ile ürün kalitemizi daha da yükseltip, kapasitemizi iki katına çıkartacağız” diye konuştu.

‘İSTİKRARLI BÜYÜYORUZ’

Makine ve binanın yanı sıra mühendislik anlamında da kendilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten ve teknik elemanlarının sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirten Gökmen, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30, 2017 yılında yüzde 35, 2018 yılında da yüzde 50 büyüme gerçekleştirdiklerini söyledi. Gökmen, 2018 yılında ihracat parça üretimine hizmet edecek 2 projede yer alarak, 2’si transfer set, 2’si tandem set ve 16’sı da progresive kalıp imalatı olmak üzere 20 projeyi teslim ettiklerini belirtti. Ak Teknik Kalıp İmalat bünyesinde 43 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Gökmen 2025 yılında Türkiye’nin kalıp sektöründeki ilk 5 firmasından biri olma hedefine ulaşmak için yatırım ve üretime devam ettiklerini sözlerine ekledi.

‘OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN TÜM ALANLARINDA VARIZ’

Otomotiv sektöründe büyümeyi hedeflediklerini belirten Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu ise şirketlerinin 34 yıllık üretim kültürüne sahip olduğunu söyledi. Holdinglerinin otomotiv sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösterdiğini vurgulayan Oğuzhan Küçükoğlu, şunları kaydetti: “Geçen yıl Haziran ayında İstanbul Avcılar’da açtığımız Çevreci Yeşil Bina özelliğine sahip 11 bin 500 metrekarelik Toyota Plaza Aktoy ile sektörde yeni bir açılım daha gerçekleştirdik.

Yine geçen yılın son günlerinde İtalyan Palladio Holding’e bağlı Slovenya’daki Cimos Kinamatics şirketini satın aldık ve Ak Automotive D.O.O. olarak üretime başladık. Türk bayrağımız ve Küçükoğlu Holding bayrağımız Avrupa’da da dalgalanmaya başladı. Şimdi bambaşka bir dünyada, çok daha nitelikli ve büyük hedefler peşinde koşuyoruz. Küçükoğlu Holding olarak 2025 yılı vizyonumuz sanayi, perakende, sigorta, yapı ve bilişim sektörlerinde 2.5 milyar TL ciro elde ederek, küresel çapta üreten bir holding olmaktır. Bu hedefe doğru güçlü adımlar atarak ilerliyoruz. Holdingimiz, otomotiv sektörünün her alanında büyümeye devam edecek. Büyürken, insana ve doğaya olan duyarlılığımızı da ortaya koyuyoruz. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.”