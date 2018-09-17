Türk sanatının önde gelen isimleri Contemporary’de

TÜRK sanatının önde gelen isimlerinden Bubi, Hüsamettin Koçan, Erdinç Bakla ve Devrim Erbil’in eserleri Contemporary’de Istanbul’da, Şişli Belediyesi ve Görsel Sanatlar Vakfı (GÖRSAV) standında sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, Bubi’nin ‘Kafes’ adlı çalışması da ilk kez Şişli Belediyesi GÖRSAV standında görücüye çıkacak.

Şişli Belediyesi ve GÖRSAV, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen sanat fuarı Contemporary Istanbul’a katılıyor. İki kurum İstanbul’u ve Türk sanatını dünyayla buluşturan fuarda, alanının en başarılı isimlerinden Bubi, Hüsamettin Koçan, Erdinç Bakla ve Devrim Erbil’in eserlerinin yer aldığı bir seçkiyle yer alacak.

Gotik sanatın Türkiye’deki ender temsilcilerinden Bubi’nin Şişli Belediyesi ve GÖRSAV işbirliğiyle yer alacağı Contemporary Istanbul için özel olarak hazırladığı ‘Kafes’ adlı çalışması, seçkinin en dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor.

Baksı Müzesi’ne hayat veren sanatçı Hüsamettin Koçan da İstanbul’da ilk kez sergilenecek iki eseriyle fuarda yer alıyor. Seramik sanatçısı ve heykeltıraş Erdinç Bakla’nın ‘Anadolu Medeniyetleri’ ve ‘Kadın’ adlı serilerinden iki; ressam Devrim Erbil’in İstanbul serisine ait üç eserin sergileneceği fuar, 20 Eylül Perşembe günü ziyarete açılıyor.