Türk Nörolog kadınların kabusu olan hastalığın yeni tanı yöntemini keşfetti

Genital ve pelvik ağrının en sık sebeplerinden biri olan ‘Pudendal Sinir Sıkışması’, bir başka adıyla ‘Pudendal Nöropati’nin Türkiye’de her 15 kadından birinin sorunu olduğunu vurgulayan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, yeni bir tanı yöntemi geliştirdi. Yöntem, milletlerarası otoritelerce de kabul gördü.

Toplumda karpal tünel belirtisi olarak aşina el bileği sinir sıkışmasının aynı olan sorunun genital yerden sorumlu olan Pudendal sinirde de ortaya çıkabildiğine dikkat çeken Yeditepe Koşuyolu Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, “Genital yerde özellikle oturma ile ortaya çıkan ağrı, cinsel işlev sorunları, idrar ya da gayta kaçırma gibi sorunlarla kendini gösteren bu sorun, çoğu zaman idrar yolu enfeksiyonları ya da prostat iltihabı ile karıştırılıyor. Hastalar aldıkları antibiyotik tedavisine rağmen, ağrıyla yaşamaya devam etmek zorunda kalabiliyor. Pudendal sinir sıkışmasına zamanında tanı koymak son derece önem taşıyor” dedi.

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA AĞRI BULGULAR ARASINDA

Doç. Dr. Burcu Örmeci, özellikle çok doğum yapan kadınlarda ortaya çıkan bu sorunun, ağır kaldırma, aksi hareket yapma, düşme ya da ağır bir spor aktivitesi gibi sebeplerle ani bire başlayabildiği belirterek, hastalığın zaman içinde yavaş yavaş da ortaya çıkabildiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Burcu Örmeci, pudendal sinir sıkışması olan hastaların, otomobil ya da bisiklet kullanmak gibi bayağı yevmiye aktiviteleri de gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Pudendal sinir sıkışmasının en açık özelliği hastanın otururken yaşamış olduğu ağrı hissi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Burcu Örmeci, hastalıkla alakalı şu detayları paylaştı:

“Pudendal sıkışmadan kaynaklı ağrılar çoğu zaman sinire yakın yerlerde görülüyor. Hastalar, vajina ve rektumda yabancılama hissi olduğundan bahsediyor. Bununla birlikte, bağırsak hareketleri esnasında ağrı, idrar yaparken özellikle kabızken oluşan basıdan dolayı müthiş seviyede ağrıdan yakınma ediliyor. Sabah saatlerinde daha az hissedilirken, gün içinde artış gösteren ağrılar, yanma, yırtılma, elektriklenme, keskin bıçak gibi batıcı olarak tanım ediliyor. Beraberinde kaşıntı veya duyu kaybı eşlik etmiyor. Böyle bir tabloda farklı bir sorunun varlığından şüphelenilmesi gerekiyor. Ayıca, her hastada olmasa da, otururken kalçada da ağrı hissi, siyatik sinir yerine yayılan ve tedaviye cevap vermeyen ağrı, sık idrara çıkma, özellikle kadınlarda cinsel ilişki esnasında ağrı, tanıyıcı destekleyici bulgular arasında yer alıyor.”

GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİYLE TESPİT EDİLEMİYOR

Pudendal sinir sıkışması teşhisi için, laboratuvar bulgularından, görüntülemeye kadar farklı yöntemlerden yararlanıldığını vurgulayan Doç. Dr. Burcu Örmeci, bir zaman altta yatan sebep bulunamadığı için, sorunun kaynağının psikolojik olduğu düşünüldüğünü belirtti. Sinir derinden geçtiğinden elektriksel tanı yöntemlerini (EMG, SEP gibi) yapılabilmenin de çok güç olduğunu söyleyen Doç. Dr. Burcu Örmeci, hastalığın teşhisi konusunda şunları söyledi:

“Pudendal sinir, genital yerin hem sağında hem solunda bulunur ancak nöropatik ağrı genel anlamda tek tarafta görülür veya tek tarafta daha fazladır. Bugüne kadar yapılan tetkiklerde değerlendirmeler hep orta hatta iki sinir aynı anda değerlendirilecek biçimde yapıldığı için, sorunlu olmayan veya daha az sorunlu olan sinir, sorunlu sinirin bulgularını örttüğü için, tanı konulamıyordu. Ayrıca, ağrı oturma ile ortaya çıkmış olduğu halde eskiden tetkikler daima yatarak yapılıyordu. Bu da sorunun tespit edilmesine engel oluyordu.”

TANI YÖNTEMİ ULUSLARARASI OTORİTERCE KABUL GÖRDÜ

Yeni geliştirdikleri elektriksel tanı yöntemi ile iki siniri ayrı ayrı değerlendirmeye başladıklarını ifade eden Doç. Dr. Burcu Örmeci, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Biz mevcud yöntemi daha da geliştirdik. Sağa ve sola yerleştirdiğimiz küçük elektrotlarla iki siniri ayrı ayrı değerlendirmeyi başardık. Böylece tek taraflı ya da iki taraflı Pudendal sinirde sıkışma olup olmadığını tespit edebildik. Ayrıca çekimi yalnızcayatarak değil, ağrının en şiddetli görüldüğü oturur durumda da yapabilmeyi başardık. Bu sayede, geçmişte 3-4 sene süresince konulamayan teşhisler artık daha çabuk konabilir hale geldi. Standart tanı yöntemi olarak uyguladığımız bu yöntem, milletlerarasıotoritelerce de kabul gördü.”