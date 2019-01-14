Sohbet bazlı yapay zeka konusunda çalışmalar yürüten Cbot, Amazon için alışveriş botu uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu.

Müşteri tecrübelerindeki iyileşmenin yarışta ayırt edici bir etkiye sahip olduğu bankacılık, e-ticaret, telekomünikasyon ve çağrı merkezleri gibi pek çok sektörde suni zeka teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. suni zeka tabanlı chatbotlar ise bu sektörler için en önemli trend.

Cbot da, hem Türkiye’de hem de Silikon Vadisi’nde yer alan ofislerindeki Ar-Ge ekibiyle geliştirdiği chatbot uygulamaları ile başta Amazon ve eBay olmak suretiyle pek çok şirketle ortak çalışıyor.

Şirketin son 5 senedir üzerine yatırım yapmış olduğu bir “doğal dil işleme teknolojisi” (NLP Engine) bulunuyor. Bu teknoloji latin alfabesi kullanan bütün dilleri destekleyen bir altyapıya sahip olarak geliştirildi ve global rakiplerle Türkçe’de karşılaştırıldığında, şu anda en yüksek doğruluk oranını veren saf dil işleme teknolojisi olma hususi durumunu taşıyor.

Şirketin E-ticaret chatbot’u sektördeki şirketlerin müşterilerinin sorularını yanıtlayabilen, müşteriye amaç bazı sorular sorarak ürün teklifinde bulunabilen veya satış sonrasında satın alan desteği sağlayabilen bir bot. Şirketin kurucusu Mete Aktaş, Amazon için geliştirilen botun ürün teklifi sunma özelliğine sahip olduğunu vurguladı.