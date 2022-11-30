Türk Lirasını yırtıp, bu anları sosyal medyada paylaştılar: 2 gözaltı

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ANKARA, (DHA)- ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirasını yırtarak paylaşımda bulunan yabancı uyruklu 2 kişinin gözaltına alındığı, haklarında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “09.11.2022 günü bir sosyal medya platformunda Türk Lirasını yırtarak paylaşımda bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde; olayı, Erasmus Programı kapsamında 27.11.2022 tarihinde ülkemize yasal yollardan giriş yapan Mogadişu doğumlu Finlandiya vatandaşı 2 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlem başlatılmıştır” denildi. (DHA)

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