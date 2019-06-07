27.7 C
Ankara
7 Haziran 2019
Ana Sayfa Dış Haberler Türk kuaföre Londra'da ödül
Adem Oygur
Dış Haberler

Türk kuaföre Londra’da ödül

Editör Editör

-

5
0

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan dünyanın en köklü kuaförlük yarışmasında Türk kuaför Adem Oygur, saç tasarımı dalında ödüle layık görüldü.

Dünyanın en köklü kuaförlük yarışmalarından L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy ödüllerinin bu yıl 65’incisi düzenlendi. Londra’daki Battersea Park’ta düzenlenen ödül törenine dünyanın önde gelen stilist kuaförleri katıldı. 

En eski ve en prestijli kuaförlük yarışmasında, birçok alanda ödüller dağıtıldı. Türkiye’den sadece Errol Douglas Artistik Direktörü Adem Oygur’un katıldığı yarışmada birbirinden başarılı saç modelleri L’Oréal Professionnel Style & Color Trophy jürisi tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirildi. ‘Afro Total Look’ alanında 200 Artistik Direktör arasından Oygur’un saç tasarımı ödüle layık görüldü. ​Oygur, “Çok mutluyum. Bu ödülü almak için çok emek harcadık” dedi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikSınava gireceklere yedi öneri
Sonraki İçerikTrump’tan Çin’e yönelik ‘gümrük vergisi açıklaması
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

Bu Haberler Kaçmaz!

Alzheimer’a ilaç umudu

Editör -
Amerikan Kimya Topluluğu’nun prestijli dergisi Journal of Chemical Information and Modeling’in özel sayısında yer aldı.

Güneş gözlüğü alırken dikkat edilmesi gereken 7 nokta

Trump’tan Çin’e yönelik ‘gümrük vergisi açıklaması

Türk kuaföre Londra’da ödül

AYNI KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Dış Haberler

İsveç’te patlama! Çok sayıda yaralı var

Editör -
İsveç’te patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin araştırıldığı; olayda 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
Devamını Oku
Dış Haberler

Trump’tan Çin’e yönelik ‘gümrük vergisi açıklaması

Editör -
ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere ihtiyaç duyuması halinde 300 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirilebileceğini söyledi.
Devamını Oku
Dış Haberler

Putin 44 havalimanının ismini değiştirdi

Editör -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'daki 44 havalimanına önemli kişilerin isimlerini verdi.
Devamını Oku
Dış Haberler

Merkel, Pompeo ile Berlin’de görüştü

Editör -
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Berlin’de görüştü.
Devamını Oku

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71