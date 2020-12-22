Türk Konseyi Heyeti Özbekistan’da temaslarda bulundu

Özbekistan, (DHA)- Türk Konseyi’nden Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığındaki heyet, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen “Yeni Bir Rönesansın Temeli Olarak Özbekistan’ın Kültür Mirası” başlıklı 4. Uluslararası Kongre’sinde Özbek yetkililerle biraraya geldi.

2019 yılında Türk Konseyi’ne tam üye olarak katılan Özbekistan son dönemde Türk Konseyi ülkeleriyle her alanda ilişkilerini daha da geliştiriyor. Bu bağlamda Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığındaki heyetin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Jasurbek Choriev ile gerçekleştirdiği görüşmede, doğu ile batıyı birbirine bağlayan ulaştırma projesi olarak bilinen ‘Orta Koridorun’ potansiyelinden yararlanarak, ulaştırma ve transit alanında elverişli koşulların yaratılması ve idari prosedürlerin basitleştirilmesi ile ilgili konular konuşuldu. Türk Konseyi heyeti ve Özbekistan Ulaştırma Bakanlığı, Özbekistan’ın Navoi ve Tirmiz gibi kuru limanlarının da Türk Konseyi Kardeş Limanlar sürecine dahil edilerek, bu sürecin verimliliğini artırmak için gerekli adımların atılması hususunda mutabık kaldı. Özbekistan Turizm Geliştirme Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Ulugbek Azamov ile yapılan görüşmede de Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi Projesi’ne Özbekistan’ın önde gelen turizm mevkilerinin dahil edilmesi konusu masaya yatırıldı. Türk Konseyi Turizmden Sorumlu Bakanlar altıncı toplantısının 2021 yılında Özbekistan’da yapılması ve Özbekistan’ın “kutsal yerlere” ortak turlar düzenlenmesi ve ortak bir Turizm TV Kanalı kurulması konusundaki girişimlerinin uygulanmasına ilişkin konular da toplantıda ele alındı. Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığındaki heyetin Özbekistan Gençlik İşleri Ajansı Müdür Yardımcısı Farrukh Omonov ile yaptığı görüşmede ise heyetler, gençlik girişim projelerinin uygulanmasına ilişkin işbirliğine, Türk Konseyi devletleri arasında Gençlik Değişimi Mutabakat Zaptının imzalanmasına ve Eylül 2021’de Özbekistan’da beşincisi gerçekleştirilecek olan Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı ile Genç Girişimciler Forumu’nun hazırlıklarına değindi. Türk Konseyi heyeti ayrıca Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Muhtor Umarov ile de bir toplantı gerçekleştirerek, Türk Konseyi Ticaret Evlerinin kurulması, sunumlar, saha gezileri ve kapasite geliştirme eğitimlerinin düzenlenmesinin yanı sıra girişimciliğin yasal zemininin geliştirilmesine yardım sağlanması konularında işbirliği imkanlarını ele aldı.

“İŞBİRLİĞİ DAHA DA GENİŞLEMELİ”

Özbekistan temasları kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman “Aydınlık Özbekistan” dergisine bir mülakat vererek, Türk Konseyi’nin mevcut faaliyetleri ve devam eden projeleri ile öncelikli alanlarda Konsey ülkeleri arasında geniş çaplı işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik görüşlerini paylaştı.