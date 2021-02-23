Türk Konseyi Genel Sekreteri, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüştü

Ankara, (DHA)- Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkiye’ye ziyarette bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, diplomatik temaslar çerçevesinde Ankara’da bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile biraraya geldi. Toplantı sırasında, Genel Sekreter ve Dışişleri Bakanı, Örgütün mevcut çalışma programında yer alan çeşitli konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemdeki öncelikli meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, Mart 2021 sonunda Türkistan’da düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi Zirvesi gayri resmi ve bu yılın sonbaharında İstanbul’da yapılması planlanan olağan zirve de dahil olmak üzere yaklaşan önemli etkinliklerin hazırlıklarını ele aldı. Dışişleri Bakanı ve Genel Sekreter, Türk Konseyi Üye Devletleri arasında gelecekteki iş birliği stratejisine de değindi. B.Amreyev ve Bakan Bayramov, Üye Devletler arasında işbirliğini derinleştirecek, ortak çaba ve karşılıklı desteği artıracak girişimlerin devamı konusunda mutabık kaldı.

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