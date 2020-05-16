Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan ve 4 saatliğine dışarı çıkma izni olan 65 yaş üzeri vatandaşımıza 7 mahallemizde kendi üretimimiz olan maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımını yaptık.