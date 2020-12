Türk Kızılayı’ndan evde kalanlara simit ve ekmek ikramı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) – TOKAT’ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkamayanlara, Türk Kızılayı tarafından simit ve ekmek ikram edildi.

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Türk Kızılayı Tokat Şubesi genç gönüllüleri de vatandaşın evlerine giderek, simit ve ekmek ikramında bulundu. 25 kişilik Kızılay gönüllüsü, Çay Mahallesi’ne gidip, mahalle muhtarı ile birlikte öncelikle çocuk olan evler olmak üzere bütün mahalleliye 1500 simit ve 500 ekmek dağıttı.

Türk Kızılayı Tokat Şubesi Başkanı Faruk Delen, her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “Bugün de vatandaşlarımız evlerinden çıkamadığı için onların ayaklarına gittik. Tokat’ın çeşitli mahallelerinde çocuklarımıza simit, yağlı ve ekmek yardımında bulunduk. Bu hizmetlerimiz devam edecek. Sokağa çıkma yasağı olduğu sürece her hafta hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Çay Mahallesi’nin muhtarı Mehmet Demirtaş ise “Kızılay’la birlikte mahallemizde ulaşabildiğimiz her noktaya insanlar dışarı çıkamadığı için simit ekmek yardımında bulunuyoruz. Kızılay ekibine mahallem adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

