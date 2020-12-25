Türk Kızılay’ı yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Kızılay’ı, Sütlüce’deki Yerleşkesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, kurumun Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve bazı yetkililer yer aldı

Koronavirüs nedeniyle katılımın sınırlı tutulduğu toplantıda Kerem Kınık tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Yaptığı konuşmada, bu yıl içinde Türk Kızılay tarafından yapılan yardımlardan bahseden Başkan Kınık, yeni yıl hedeflerini de yaptığı sunumda açıkladı.

“TÜRK KIZILAY’I 38 MİLYON İNSANA İNSANİ YARDIM ULAŞTIRDI”

Kınık, “Kızılay, 2020 yılında küresel pandeminin büyük oranda etkilediği ülkemizde ve dünyada yaklaşık 38 milyon insana insani yardım ulaştırdı. Bunun 8 buçuk milyona yakınını yurt dışında 60’a yakın ülke oluşturdu. Böylelikle yaklaşık 900 milyon liralık karşılığı olan bir sosyal destek Kızılay tarafından sağlanmış oldu. Ağırlıklı olarak ülkemizde ve 4 kıtada olmak üzere yoksulluk alanlarında, afet alanlarında, sosyal destek anlamında çalışmalarda bulunduk. İmmün plazma hizmetlerimiz, kan hizmetlerimiz, zekat, afet müdahale ekiplerimiz, gıda ve fitre yardımlarımız, aş evlerimiz çok boyutlu destek verdiler“ ifadelerini kullandı.

“2021 YILINDA YÜZDE 20’LİK BİR BÜYÜME ÖNGÖRÜYORUZ”

Afete hazırlamak için milyonlarca kişiye güçlendirici eğitimler verdiklerini ifade eden Başkan Kınık, “Bu eğitimlerle milyonlara ulaştık. Ama yetmez. Her sene bu çıtayı daha da yükseltmek arzusundayız. 2021 yılında bütçesel anlamda da, faaliyetlerimiz anlamında da yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme öngörüyoruz. Burada daha çok gönüllülerimizin ve şubelerimizin faaliyetlerde yer aldığı yüzde 20’lik bir artış hedefini yakalamayı umuyoruz” dedi.

“2020 AFET OPERASYONLARI KAPASİTESİNİN ARTIRILDIĞI BİR YIL OLDU”

Bu yılın afet operasyonları kapasitesinin artırıldığı bir yıl olduğunu söyleyen Başkan Kınık, önümüzdeki yılın ise gönüllülüğü ve toplumsal katılımı artıracakları bir yıl olacağını ifade etti. Kınık, “2020 yılı içinde bir biyolojik afet olan kovid 19’un da olduğu afetlerin küresel tedarik zincirinin nasıl kırıldığını, dünyayı nasıl teslim aldığını, millet olarak hangi alanlarda milli ve bağımsız kapasite oluşturmamız gerektiğini çok iyi anladığımız bir yıl oldu. Bu kapsamda da pek çok stratejik adım attık. Ülkemizde, kan ürünleri temini, barınma sistemleri, kan torbası üretimi gibi stratejik olarak dışa bağımlı olduğumuz ürünlerin geliştirilmesi noktasında bir karar ve bir atılım yılı oldu. Bunun yanı sıra faaliyetlerimizin bu şekilde artarak devam etmesi gerektiğini, hayatın bu şekli ile devam edeceğini anladığımız ve çevikleştireceğimiz de bir yıl oldu. 2021’de profesyonel ekibin kesinlikle bütün bu faaliyetleri yürütmek için yetmeyeceğini, buna gönüllü desteğin olması gerektiğini, böylece kolayca sorunların üstesinden gelebileceğimizi gördüğümüz bir yıl olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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