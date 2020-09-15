Türk Kızılayı Caddesi’ndeki köprülü kavşaklar trafiğe açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bölge halkının yıllardır çözülmesini beklediği Etimesgut İstasyon Caddesi çevresinde trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapımına başladığı Türk Kızılayı Caddesi köprülü kavşak çalışmalarını tamamladı.

Can güvenliği açısından büyük tehlike oluşturan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelir gelmez “Tüm imkansızlıklara rağmen tamamlayacağız. Size rağmen mutlaka yapacağız. İki alt geçidin ihalesini yapıyoruz” sözleri ile gündeme gelen çalışmalar kapsamında Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önü (eski Hava Hastanesi) ve 2304. sokak girişi alt geçitleri yapımını bitirdi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesai harcadığı, Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Ankara ve Etimesgut istikametindeki akışın sağlanması, Sağlık Bakanlığı Etimesgut Ağız Diş Sağlığı Merkezi önü ile askeri lojmanların kesişiminde oluşan araç trafiği rahatlatılması ve Sabancı Bulvarı-Türk Kızılayı bağlantısının yapılması amacıyla başlanan köprülü kavşak çalışmaları tamamlandı.

Yapımı sırasında elektrik, içme suyu, pis su, telekom ve doğalgaz hatlarının deplaseleri de yapılarak trafiğe açılan Etimesgut Ağız Diş Sağlığı Merkezi önündeki kavşak ile 3 geliş 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şerit olarak Türk Kızılayı Caddesi’ndeki trafik akışında süreklilik sağlanırken, 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılan yan yol ile Sabancı Bulvarı-Türk Kızılayı bağlantısı yapılarak trafik yoğunluğu azaltıldı.

İSTASYON CADDESİ İÇİN DE ÇALIŞMALARA BAŞLANIYOR

Türk Kızılayı Caddesi üzerinde 2304. sokak girişineAnkara istikametinde 3 gidiş alt geçit, Etimesgut Kaymakamlık kısmında ise 2 şerit yan yol ve Etimesgut yönünde 3 gidiş yan yol yapılarak Etimesgut Kaymakamlığı önündeki trafik yoğunluğu da rahatladı.

Turgut Özal Köprüsü Eryaman bağlantısındaki ana yolu genişletmek için toprakarme duvarı da yıkarak yeniden inşa eden Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi için de çalışmalara başlanacağını duyurdu.

BAŞKAN YAVAŞ SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Can güvenliği açısından büyük tehlike oluşturan ve göreve gelir gelmez “Tüm imkansızlıklara rağmen tamamlayacağız. Size rağmen mutlaka yapacağız. İki alt geçidin ihalesini yapıyoruz” sözleri ile gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapımı tamamlanan yol için sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Başkan Yavaş, sosyal medya hesabından “Söz verdiğimiz gibi, Türk Kızılayı Caddesi’ndeki iki köprülü kavşak çalışmasını tüm imkanlarımızı zorlayarak tamamladık. Şimdi ise sırada İstasyon Caddesi var. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin sağlığı ve can güvenliği olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

Hem vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan hem de trafik sıkışlığına neden olan sorunu yıllar sonra çözen Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışması bölge Ankaralılardan tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden vatandaşlar şunları söyledi:

Mehmet Nuri Polat (esnaf):‘‘Bölge esnafı olarak yapılan yoldan çok memnunuz. Hizmetlerinden dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.’’

Levent Keskin:‘‘ İstasyon Caddesi’nin açılması ile bölgede çok büyük rahatlama oldu. Emeklerinden dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

Recep Yorulmaz: ‘‘20 senedir bu yolların yapılmasını bekliyoruz. Yolun açılması ile birlikte trafikte oldukça rahatladı. Bölge halkı olarak Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz.’’

Hüseyin Coşkun:‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’ni trafiğe açarak bölgedeki büyük bir sıkışıklığı giderdi. Hizmetlerinden çok memnunuz. İnsana yatırım en güzel yatırımdır. Bölge halkı çok mutlu. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a da saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. Hizmetlerinden çok memnunuz. Çok teşekkür ediyorum.’’

Tolunay Yılmaz (esnaf):‘‘Bölge halkının uzun süredir beklediği hizmeti gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’

Resul Su (esnaf):‘‘Böyle bir çalışmaya çok ihtiyacımız vardı. İstasyon Caddesi’nin açılmasından çok memnunuz. Trafiği oldukça rahatlattı. Sunulan hizmetten dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.’’

Erdoğan Demir (esnaf):‘‘ Eskiden burada trafik çok sıkışıktı. Yolun açılması ile birlikte trafik sorunu ortadan kalktı. Yapmış olduğu hizmetten dolayı Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.’’