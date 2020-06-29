Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Etimesgutlular, Sincanlılar duysun. Kredi vermeseniz de size rağmen yapacağım” dediği İstasyon Caddesi’nin trafik sorununu çözecek proje için çalışmalar hızlandırıldı. Başkan Yavaş, 2 köprülü kavşak inşaatının devam ettiği Türk Kızılayı Caddesi’nin 30 Haziran Salı gününden itibaren 45 gün süreyle trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerin başında gelen ve uzun yıllardır trafik sorunu çözülemeyen İstasyon Caddesi için ilk kazmayı vurduktan sonra çalışmaları hızlandırdı.

Etimesgut ve Sincan bölgesinin trafik yoğunluğuna neşter vuracak projenin bir ayağını oluşturan Türk Kızılayı Caddesi ile ilgili önemli bir paylaşımı sosyal medya hesapları üzerinden yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Etimesgut ve Sincan bölgelerinin trafik sorununu çözmek için 2 adet köprülü kavşak inşaatımız sürüyor. Bu kapsamda Türk Kızılayı Caddesi 30 Haziran’dan itibaren 45 gün trafiğe kapatılacaktır. Trafik akışında aksaklık yaşamamak için alternatif güzergahları kullanabilirsiniz” dedi.

TÜRK KIZILAYI CADDESİ 45 GÜN SÜREYLE TRAFİĞE KAPANACAK

Etimesgut ve Sincan bölgesinde yaşayan vatandaşların yoğun şikayeti nedeniyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapımı için Başkan Yavaş’ın kredi talebinde bulunduğu ancak bu talebi reddedilen İstasyon Caddesi inşaatı Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla sürdürülüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesaisiyle devam eden inşaat çalışmaları sırasında trafik güvenliğini tehlikeye sokmamak amacıyla Türk Kızılayı Caddesi, 30 Haziran Salı gününden itibaren 45 gün süreyle trafiğe kapalı olacak.

Başkan Yavaş’ın videolu paylaşımla vatandaşları bilgilendirdiği alternatif güzergahlar ise şöyle:

-Sincan ve Etimesgut’tan İstasyon Caddesi ve Türk Kızılayı Caddesini kullanmak suretiyle şehir merkezi istikametine gidecek araçlar; İstasyon Caddesi-Turgut Özal Köprüsü- Etiler Caddesi-Şehir Merkezi.

-Şehir Merkezine ve Eskişehir Yolu tarafına gidecek araçlar; Şehit Hikmet Özer Caddesini takiben Etimesgut Bulvarı üzerinden Bağlıca Bulvarı.

-Sincan bölgesinden şehir merkezine gidecek araçlar; İstasyon Caddesi’nden Çevre Yolu-Ayaş Yolu-Şehir Merkezi.

-Şehir Merkezinden Ankara Bulvarını kullanarak Sincan ve Etimesgut istikametine gidecek araçlar; Şaşmaz Kavşağı’ndan Sanayi Bulvarı üzerinden İstanbul Yolu-Ayaş Yolu-Etiler Caddesi kullanılabilecek.

İlk etapta Türk Kızılayı Caddesi Kızılay binası önü ile Eski Hava Hastanesi önüne yapımı devam eden 2 adet köprülü kavşak ile aynı zamanda Turgut Özal Bulvarı’na da kesintisiz bağlantı sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi proje kapsamında ayrıca MİT binasının yanından açtığı yolu kısa süre içinde tamamlayarak Türk Kızılayı Caddesi’ne bağlayacak.