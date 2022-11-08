Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Cilvegözü kapanırsa İdlib’in soluk borusu kesilir

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Çilem Gökçe ÖĞÜT- İzzet NAZLI/ İDLİB (Suriye), (DHA)- TÜRK Kızılay Genel Bakanı Dr. Kerem Kınık, Suriye’nin İdlib kentinde okul ve sağlık ocağı temel atma törenine katıldı. Kınık, “Cilvegözü Gümrük Kapısı kapatılırsa, İdlib’in soluk borusu kesilir. Bu insanların tek hayata tutunacakları kapı, Türkiye’den gelen insani yardım kapısıdır” dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, beraberindeki heyet ve basın mensupları ile beraber Suriye’nin İdlib kentinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Meshed Ruhin Atasay Köyü’nde Osman Ertem ilk ve ortaokulun açılışıyla programa başlayan Kınık burada yaptığı konuşmada bölgedeki insanların insani ihtiyaçlarının çok büyük; dünyadan buraya gelen yardımların ise kısıtlı olduğunu söyledi.

“SİYASİ HESAPLAR BAŞKA YERDE GÖRÜLMELİ

10 Ocak’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın kapatılmasını gündeme getireceğine dikkat çeken Kınık, şunları söyledi:

“Eğer bu karar geçerse, İdlib’in dünyayla olan bağları kesilmiş, soluk borusu kapatılmış olacak. Bu insanların tek hayata tutunacakları kapı Türkiye’den gelen insani yardım kapısıdır. Ve bu kapının açık kalması gerekiyor. Buradan dünyaya sesleniyoruz; siyasi çekişmeler buradaki insan hayatını kıyaslayınca çok değersiz kalıyor. Siyasi hesaplar başka yerde görülmeli. İnsanların ihtiyaçları gündeme geldiğinden onlar merkezde olmalı. Buradaki 3,5-4 milyon insanın yaşayacakları başka yerleri kalmadı. Reyhanlı’daki sınır kapımız bu açıdan çok önemli.”

“BRİKET EV SAYISI 100 BİNE ÇIKACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası platformlarda Suriye’de yaşayan insanların haklarını gündeme getirdiğini belirten Kınık, “Bizler de bu bölgedeki insani yardım aktörleri olarak, özellikle ülkemizde yaşayan ve Suriye’ye gönüllü olarak dönmek isteyen insanların yaşayabileceği mekanlar yapmaya gayret ediyoruz. Bu hedefle şu ana kadar yaklaşık 60 bin civarında briket ev inşa edildi. Hak sahiplerine teslim edildi ve edilmeye devam ediyor. Bu sayı 100 bine çıkacak” dedi.

İdlib bölgesinde Kızılay’ın 7 kampı olduğunu anlatan Kınık, ‘’Bu kamplarda 12 yetimhanemiz var. Düzenli olarak yaklaşık 125- 126 bin insana yardım sağlıyoruz’’ diye konuştu.

İdlib’de kurulan ‘Killi Briket Ev’ alanında toplamda 7 bin 500 kalıcı ev projesinin devam etiğini kaydeden Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buraya ev kasabası diyebiliriz. Sağlık ocağı, toplum merkezi, okulu ve camisiyle yaşayan bir şehir haline geldi. 6 bine yakın insan burada yaşıyor. Burası sadece bizim kampımıza hizmet etmiyor. Bu civarda yaşayan on binlerce insana da hizmet ediyor. Bu bölgede Kızılay olarak yaklaşık 7 bin 500 kalıcı konut projemiz devam ediyor. Bu konutların yaklaşık yarısı burada çok zor şartlarda yaşayan insanlara teslim edildi. Önümüzdeki yıl kalan 3 bin 500 civarında konut daha teslim edilecek.”

“SURİYEYE DÖNÜŞLERE DESTEK OLACAĞIZ”

Suriye’deki insanların özgür vatanlarına kavuşuncaya kadar bölgedeki yardımlara devam edeceklerini söyleyen Kınık, ‘’Türkiye’den buraya dönmek isteyen insanlara da geri dönüşlerinde destek olacağız. Bundan önce olduğumuz gibi” dedi.

22 derslikli okulun açılışını yapan Kınık ve beraberindeki heyet, Killi bölgesine geçerek buradaki briket alanda sağlık ocağı temelini attı. (DHA)

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