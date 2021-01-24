Türk kargo gemisine korsan saldırısı: 1 ölü, 15 rehine

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya’nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de rehin alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan gemiye ilişkin, “Biraz önce kaptanla görüştüm, şu anda gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Diğer taraftar kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılmasına için de tüm ülkelerle gerekli temasları başlattık” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon’un Gentil Limanı’na demirlediğini duyurdu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ’de Nijerya Lagos’a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5- 6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port- Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00’da ulaşması beklenmektedir” denildi.

Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Gemiyi işleten Boden Denizcilik tarafından Liberya bayrak temsilcisi, o bölgedeki deniz haydutluğu faaliyetleri ile ilgilenen Maritime Domain Awareness Trade – Gulf of Guinea (MDAT-GoG), gemi sahibi sigorta kuruluşu bilgilendirilmiş, medya ve basın sözcüsü ile iletişime geçilmiştir. Ayrıca İngiltere merkezli Kriz Yönetimi Merkezi aktif hale getirilmiş, sigortacısı bilgilendirilerek ve sigortacının devreye girmesi sağlanmıştır. Olay merkezimiz tarafından takip edilmektedir” ifadeleri yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİNİN KAPTANI İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile 2 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon’a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.” ANKARA, (DHA)



BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KAÇIRILAN VATANDAŞLARIMIZIN KURTARILMASI İÇİN TÜM ÜLKELERLE GEREKLİ TEMASLARI BAŞLATTIK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan gemiye ilişkin, “Biraz önce kaptanla görüştüm, şu anda gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Süreci yakından takip ediyoruz. Diğer taraftar kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılmasına için de tüm ülkelerle gerekli temasları başlattık” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında, dün sabah Nijerya açıklarında Türk mürettebatın görev yaptığı geminin korsan saldırısına uğramasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, gemiye saldırı olduktan sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının hemen kendileriyle bilgi paylaştığını ve o saatten sonra süreci birlikte yakından takip ettiklerini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da süreci takip ettiğini ifade etti.

‘GEMİ YABANCI, MÜRETTABATI TÜRK’

Daha sonra saldırıyı anlatan Çavuşoğlu, “Gemi yabancı bandıralı, yabancı bir armatörün gemisi ama mürettebatı bir Türk firması sağlıyor. Yani gemi Türk şirketine ait değil. Ama önemli değil içindeki 19 personel Türk, bir tanesi Azerbaycan vatandaşı. Maalesef Azerbaycan vatandaşı kardeşimiz vefat etti. Dün akşam Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov kardeşimle görüştüm, kendisine bilgiyi verdik ve cenazemizi de alıp Türkiye üzerinden Azerbaycan’a göndermek için her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları, konsolosluk birimleri şu anda çalışıyor” dedi.

‘BÜYÜKELÇİMİZ BÖLGEDE’

Az önce gemi kaptanı ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, “Şu anda gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon’dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz cenazemizi alıp orada gerekli işlemleri yapacağız. Librevil Büyükelçimiz Nilüfer Erdem Kaygısız, bu sabah ilk uçakla Port-Gentil şehrine ulaştı ve süreci yakından takip ediyor. Gemi yanaşır yanaşmaz da 4’üncü kaptan Furkan Yaren ve diğer personellerimize gereken ilgiyi göstereceklerdir” diye konuştu.

‘TÜM ÜLKELERLE TEMASLARI BAŞLATTIK’

Bakan Çavuşoğlu, korsanlar tarafından kaçırılan Türk vatandaşların durumuyla ilgili de “Kaçırılan vatandaşlarımızın kurtarılmasına için de tüm ülkelerle gerekli temasları başlattık. Gemi sahibi şirket de tüm çalışmaları yapıyor. Türkiye’den bu personelin sağlayan şirketin sahibiyle de görüştük, onlar da aynı şekilde gerekli temasları sürdürüyorlar. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz, gereken çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ İÇİN HER HAZIRLIK YAPILDI’

Türk vatandaşları kaçıran haydutların henüz geri dönüş sağlamadığını kaydeden Çavuşoğlu, “Onlar belli bir zamandan sonra arayıp taleplerini iletiyorlar. Detaya girmeye gerek yok ama vatandaşlarımızın can güvenliği için her türlü hazırlık ve çalışma yapıldı. Furkan Yaren’le görüştük. Kaptanımızın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Sadece vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var orada, onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız. Onun dışında diğer sağlık arkadaşlarımızın sağlık durumu iyi” dedi. Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)



ULAŞTIRMA BAKANI’NDAN AÇIKLAMA

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon’un Gentil Limanı’na demirlediğini duyurdu.

Bakan Karaisiamiloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Gine Körfezi’nde korsan saldırısına uğrayan gemimiz saat 11:00’de Gabon’un Gentil Limanı’na demirlemiştir. Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizcimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 denizcimizin salimen Türkiye’ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir” dedi. ANKARA, (DHA)-