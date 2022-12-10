Türk Kadınlar Hareketi Genel Başkanı Pınar Gül: Cumhuriyet Devrimlerinin Sahibi Kadınlardır!

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Türk Kadınlar Hareketi Genel Başkanı Pınar Gül, – Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada “Cumhuriyet devrimlerinin sahibi kadınlardır” dedi.

PınarGül’ün açıklaması şöyle: “Hiranur vakfı kurucusunun kızını 6 yaşında evlendirmesi ile ilgili gündemi ,biz kadınlar nefretle , iç bulantıları ile izliyoruz. Tarikatlar ,Cemaatler sarmalında hiç bir çocuğun, hiç bir kız çocuğunun güvenliği kalmamıştır.

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Daha önceki yıllarda Ensar Vakfı’nda ortaya çıkan çocuk istismarını münferit bir olay gibi değerlendiren sorumlular ve bakanlardan başlayarak tepki vermeyen herkes 6 yaşındaki minicik kız çocuğunun istismarından sorumludur. Sorumluluk büyüktür ve kaçamazsınız.

Haberleri izliyoruz ak sakallı Hüda-Par Genel Başkanı “Kaç yaşında çocuk,neye göre çocuk” diyerek konuya bir başka açılım getiriyor. Bilime göre çocuk, hukuka göre çocuk, 6 yaş bütün dünyada ve bütün kültürlerde çocuk. Bu dolambaçlı,kaçamak tutumlarla sorumluluktan kaçılamaz.

Hepimizin tek korkusu bu olayın bir tek Hiranur Vakfında yaşanmadığı,sesi çeşitli şekillerde kısılmış pek çok çocuğun istismara kurban edildiği ,tarikatler,cemaatler var oldukça kadınların,kız çocuklarının tehlike altında olduğudur. Aileyi korumak kisvesi altında sokağa çıkanlar, bu yaşanan istismar bir ailede gerçekleşiyor. Alanları dolduran tarikat ve cemaatler! Hiranur Vakfı hepinizi zan altında bırakmıştır. Sesiniz neden çıkmıyor?

Bu 6 yaşındaki çocuklarımızı bile koruyamayan tablo Cumhuriyet Devrimlerinden uzaklaşmanın, Altı ok ile ifade edilen cumhuriyetçilik, devletçilik, halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik ve en çok da laiklikten verilen tavizlerin sonucudur. Türkiye Cumhuriyeti’ni şeyhler, dervişler, müritler ,mensuplar memleketi yapmak için çabalayanların elde ettiği tablodur. Bu tabloyu tersine çevirmek artık yalnızca Atatürk gibi davranmakla mümkündür.

Biz Türk Kadınları, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine cumhuriyet devrimleri ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağımıza, okumayı araştırmayı ve ülkemizin üzerinde dönen bu kara bulutlar dağılıncaya kadar mücadele etmeye söz veriyoruz.”