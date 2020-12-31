‘Türk İşaret Dili’ protokolü imzalandı

Haluk KARAASLAN- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, ‘Türk İşaret Dili’ üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, pandemi döneminde işaret dilinin engelliler için ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Bu sebeple, Bakanlık olarak Türk İşaret Dilinin kullanılması ve daha da yaygınlaşması için etkin çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, ‘Türk İşaret Dili Çalışmaları İşbirliği Protokolü’ imzalandı. Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen imza törenine Bakan Selçuk’un yanında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ile akademisyenler katıldı. Bakan Selçuk, şu anda 386 bakım merkezinde yaklaşık 29 bine yakın engelliye yatılı bakım hizmeti sunduklarını belirtti. Bakan Selçuk, kamudaki engelli atamalarını 10 kat artırdıklarını hatırlatarak, “2002 yılında kamuda çalışan engelli sayımız 5 bin 700 iken, bugün 10 kat artarak 57 bin seviyelerine yükselmiş durumda. Yeni yıl ile birlikte bir atama daha gerçekleştireceğiz. Engelli kardeşlerimizi kamuda istihdam etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘TÜRK İŞARET DİLİNİN YAYGINLAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Selçuk, salgınla geçirilen son bir yılın hem sağlık hem de sosyo-psikolojik açıdan farklı tecrübeler kazandırdığını aktararak, “Özellikle evden dışarı çıkamadığımız kısıtlama ve toplumdaki sosyal mesafe kuralları hayatımızda yeni bir düzene de yol açtı. Bir nebze de olsa sosyal engelliliği tecrübe ettiğimiz bu dönem bize, engelli vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları anlamak için vesile oldu. Konuşmanın dahi anlaşmak için yetmediği bir çağda, işaret dilinin işitme engelli kardeşlerimiz için ne denli önemli olduğunu anlamış olduk. Bu sebeple, Bakanlık olarak Türk İşaret Dilinin kullanılması ve daha da yaygınlaşması için etkin çalışmalar yürütüyoruz. İlk önce 2006’da ‘Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Yönetmelik’ hazırladık. Ülkemizde ilk kez Türk İşaret Dili Dilbilgisi Kitabını yayımladık. Ayrıca web erişimli video tabanlı Türk İşaret Dili Sözlüğü hazırlanmıştı” dedi.

‘İSTEĞİMİZ TERCÜMAN SAYISININ ARTMASI’

Selçuk, Bakanlık bünyesinde 55 Türk işaret dili tercümanının da işitme engellilerin iletişim ihtiyacını karşılamak üzere görevlerine devam ettiğini vurgulayarak, “Bizim istediğimiz Türkiye çapındaki tercüman sayısının artması, sizler de bunun farkındasınız. Bu konuda eksiklik de var. Biz desteklemeye çalışsak da genç arkadaşlarımızın bu konuya eğilmesi ve yetişmesi önemli. Bu noktada üniversitelere büyük iş düşüyor. Sizlerle beraber, 2021 yılı içerisinde tercüman olmayan illerde tercüman sayımızı artırmak noktasında hem de işaret dilini yaygınlaştırmak noktasında daha fazla çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘GELDİĞİMİZ NOKTAYI YETERLİ GÖRMÜYORUZ’

İşitme engellilerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Türk işaret dili tercümanlarının görevlendirildiğini kaydeden Selçuk, “Bu kapsamda şimdiye kadar 20 bin vatandaşımıza hizmet verilmiştir. Yine, 112 acil çağrı merkezinde, tercümanlarımız günün 24 saati görev yapıyorlar. Ayrıca işitme cihazları için yapılan desteği 2019’dan itibaren yüzde 30 oranında arttırdık. Yine de geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz. İyinin daha iyisi var. Daha da yüksek bir çıtaya kavuşacağımıza inanıyoruz. Daha yüksek çıtaya ulaşmak için en önemli noktalardan biri kamunun, sivil toplum kuruluşları ve akademinin sıkı bir işbirliği içinde olması” değerlendirmesinde bulundu.

‘HEDEFİMİZ TÜRK İŞARET DİLİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPMAK’

Bakan Zehra Zümrü Selçuk, protokol ile temel hedeflerinin Türk İşaret Dili üzerine çalışmalar yaparak, sağlık, hukuk, eğitim gibi farklı alanlarda terminoloji geliştirmek olduğunu vurguladı. Selçuk, “Aynı zamanda bu alanda yetişmiş insan kaynağı sağlamak ve toplumsal farkındalığa katkı sunacak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektir” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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