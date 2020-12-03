Türk-İş Başkanı Atalay: ‘Evet’ diyeceğimiz bir rakam bekliyoruz

Haluk KARAASLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi, “İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, ‘evet’ diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, düzenlediği basın toplantısında, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine engelli bir işçiyi aldıklarını söyledi. Her sene komisyona farklı meslek gruplarından işçileri aldıklarını hatırlatan Atalay, “Bugün de engelliler günü sebebiyle resmi Türk-İş üyesi bir kızımızı komisyona aldık. Asgari ücretle nasıl geçinemediğini, bir engellinin ne sıkıntılar yaşadığını işverenler ve hükümete bu toplantılarda anlatacak” dedi.

‘İŞVEREN VE HÜKÜMET BİR ARAYA GELİNCE ÜCRETİ BELİRLİYOR’

Atalay, 40 yıldır asgari ücret görüşmelerinin yapıldığını ve tarafların sadece 4 kere uzlaşmayla masadan kalktığını söyleyerek, işveren ve hükümetin bir araya geldiklerinde istedikleri gibi asgari ücreti çıkarttıklarını ifade etti. Atalay, “40 senedir de Türk-İş asgari ücretliler adına bunun bir tarafı, bir tarafı da 5 tane işveren, bir tarafı da hükümet. Maalesef 40 senedir de masadan 4 kere anlaşarak kalkmışız. Onun dışında 36 kere anlaşmadan masadan kalkmışız. Sebebi ise 15 kişilik bir komisyon, 5’i hükümet, 5’i işveren ve 5’i de biziz. 10 kişi bir araya geldiği zaman asgari ücret yürürlüğe giriyor. Asgari ücretlide örgütlü olarak çalışanların yüzde 1’i sendikalı, yüzde 99’u sendikasız olarak çalışıyor. İmkan olsa da tespit komisyonunda 5 tane asgari ücretle çalışan işçi komisyonda olsa” diye konuştu.

‘EVET’ DİYECEĞİMİZ BİR RAKAM UMUT EDİYORUZ’

Atalay, görüşmelerde kamuoyunu tatmin edecek bir rakam beklediklerini söyleyerek, şunları kaydetti.

“İşveren ve hükümetin, tebessüm ettirecek, ‘evet’ diyeceğimiz bir rakam getireceğini umut ediyoruz ve bekliyoruz. Bu rakamı getirirlerse masada bunlarla beraber hareket ederiz. Bunun dışında kabul edilmeyecek bir rakama ne ‘evet’ deriz, ne de konuşuruz. Asgari ücret tespit komisyonunda grev hakkı gibi bir yaptırımımız yok. Çünkü bunların yüzde 99’u bizim üyemiz değil. Kamuoyunun büyük bir bölümü bunun böyle olduğunu bilmiyor. Kafamızda bir rakam var. Komisyon üyeleri önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK’in kanaatini alıp açıklar.”

FOTOĞRAFLI