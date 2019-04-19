Türk iş adamının Land Rover davasına uluslararası destek

İş insanı ve avukat Engin Yakut, İngiliz otomobil devi Land Rover’a karşı verdiği hukuk mücadelesini 7 yıl sonra geçtiğimiz günlerde kazanmıştı. Davaya DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği’nden destek geldi.

İstanbul’a gelen birliğin Onursal Başkanı Günther Meinel, Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosu ve AB Rekabet Kurumu’nada taşınan davaya destek vereceklerini belirterek, “Avrupa için büyük bir örnek. Bir Türk’ün, dev otomobil firmasına karşı dava kazanması ise bir başarı” dedi.

Türk İş adamı ve avukat Engin Yakut’un İngiliz otomobil devi Land Rover’a karşı verdiği 7 yıllık hukuk mücadelesini kazanmasının ardından, basını bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, DMW Onursal Başkanı Büyükelçi Günther Meinel, DMW Genel Başkanı Ferhat Bozçelik, Engin Yakut, Yakut’un avukatı Candaş Gürol katıldı. DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği, Avrupa Birliği Adalet Divanı, AB Komisyonu, AB Parlamentosuna taşınan davaya AB Rekabet Kurumu nezdinde de destek vereceğini açıkladı.

ONURSAL BAŞKAN: TÜRKİYE ADINI DÜNYA’YA DUYURDU

Davanın, Avrupalı tüketiciler için büyük bir örnek teşkil edeceğini belirten DMV Onursal Başkanı Gunther Meinel, “Bir Türk vatandaşının çıkıp dev bir otomobil firmasına karşı dava kazanması büyük başarı. Türkiye’den böyle bir davanın çıkmasını beklemezdik. Türkiye’den gelen başvurular ciddiye alınmıyordu. Ama Türkiye’yi ciddiye almamız gerekiyor. Bu dava, çalışkan ve detaylı Türkler olduğunu gösteriyor. Engin Yakut, şu anda Türkiye’nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu bütün dünyaya duyurmuş oldu. Türkiye’yi ciddiye alın ki problem olmasın. Biz Türkiye ile dost olarak yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

“TÜRK EKONOMİSİNE ZARAR VERMEK İSTENİYOR”

Türkiye’nin dünya çapında çok önemli bir ülke olduğunu söyleyen Meinel, “Yurt dışında Türkiye’nin ekonomisine zarar verebilmek adına büyük etkinlikler var. Türkiye bununla kolay kolay sarsılmayacak. Türkiye bizim için çok önemli. Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne götürebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türkiye’nin neler yapabileceğini görmek adına gidin İstanbul Havalimanı’nı seyredin, Türkiye size neler yaptığını göstersin” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DA 8 BİN 600 CİVARINDA BENZER ARIZALI ARAÇ VAR”

Davacı Engin Yakut, davanın ardından Türkiye’de aynı motor arızalarının olduğu binlerce araç bulunduğunu belirterek, “Biz bir araçla yola çıktık. Sonra baktık ki motor ve şanzıman arızalı binlerce araç var. Sadece 2013 model değil, diğer yıllardaki tüm modellerde seri hata olduğunu tespit ettik. Gümrük Bakanlığı’ndaki belgelere göre 2 bin 200 civarında motor ve şanzıman ithalatı yapılmış. Bu rakamlar motor ve şanzımanda seri hatalar olduğunu gösteriyor. Ticaret Bakanlığı müfettişleri, Türkiye distribütöründe soruşturma başlatırlarsa, arızaları tespit edebilir ve aracın ithalatı durdurulabilir. Onursal başkanımız Meinel’ın beyan ettiği gibi Avrupa’da da 8 bin 600 civarında benzer motor ve şanzıman arızalı araçlar var. Avrupa Adalet Divanı konuyla ilgili inceleme başlattı. Land Rover Company, bu seri arızaları kabul etmediği müddetçe büyük manevi zararlar görür. CEO, kamuoyuna açıklama yapmalı ve Range Rover Vogue SUV’ları, geri çağrılmalı. Biz bu davayı dünyadaki bütün tüketicileri temsilen açtık, motor arızalı araçların trafikte olmaları bütün insanlar için tehlike oluşturmaktadır. Bu durum, bir insan hakkı ve tüketici hakkı ihlalidir. Avrupalı cesaretli savcılarda soruşturma başlatmalı” ifadelerini kullandı.

“İNGİLİZ KRALİÇESİNE MEKTUP GÖNDERECEĞİZ”

Cambridge Üniversitesi’nden bir Türk akademisyenin İngiltere Başbakanı ve İngiliz Kraliçesine gönderilmek üzere konuyla ilgili bir mektup hazırladığını anlatan Engin Yakut, “Land Rover Company şirketi hakkında kraliçeden hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Konuyu kendilerine arz edip bir soruşturma başlatmalarını isteyeceğiz. Şirket bu arızaları kabul etmediği sürece gerek Avrupa Adalet Divanı gerekse Avrupa Tüketiciler Birliği soruşturmalar başlayacak. Şirketin savunması alınacak ve Range Rover motorlarındaki seri arızalar tespit edilecek. AB, Land Rover’a ceza verebilir” dedi.

TOPLATMA DAVASI AÇILDI

Araçları toplatma davası açtıklarının altını çizen Yakut, “Gümrük Bakanlığımızdan inceleme başlatmasını bekliyoruz. Vergi ve gümrük kaçakçılığıyla ilgili de Türkiye distribütörü hakkında savcılığımızın soruşturma başlatması için suç duyurusunda bulunacağız. Bu davayı kazandığımız takdirde, uluslararası ‘tanıma ve tenfiz’ yoluyla, Avrupa’daki bütün Range Rover Vogue SUV’ları toplatma hakkını elde edeceğiz” dedi.

RANGE ROVER DAVASI HAKKINDA

Türk iş insanı ve avukat Engin Yakut, İstanbul’daki bir galeriden, 2013 yılında 170 bin euro (397 bin 800 lira) karşılığında 34 PHJ 41 plakalı Range Rover Vogue model otomobil satın aldı. Henüz 450 kilometrede olan otomobiliyle 70 kilometre hızla seyreden Yakut, motordan aniden yanık kokusu geldiğini, kıvılcımlar çıktığını ve aracın hızla yağ boşaltmaya başladığını fark etti. Yakut, otomobilin çekildiği distribütör firmadan bir hafta sonra, ‘motorun pert olduğu, şanzıman vidalarının iyice sıkıştırılmadığı için koptuğu ve üretim kaynaklı bir arıza yaşandığı’ raporu aldı. Firma, Yakut’a, otomobil galeriden alındığı için arızayla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını bildirdi. Yakut, olayla ilgili Land Rover Şirketi’ne 3 kez uluslararası tebligat yaparak, otomobilinin yenisiyle değiştirilmesini istedi. Şirketten cevap alamayan Yakut, önce delil tespit davası açarak, Türkiye distribütöründe mahkeme bilirkişileriyle keşif yaptı ve araç motorunun fabrika hatalı üretildiğini tespit etti. Ardından avukatı Dr. Candaş Gürol’un aracılığıyla İstanbul 1. Tüketici Mahkemesi’nde ‘araçları toplatma ve geri çağırma’ davası açtı. 7 yıl süren davada Türk mahkemesi, Jaguar Land Rover Company şirketince üretilen Range Rover Vogue SUV araç motorunun fabrika hatalı üretildiğine karar verdi. Yakut, İstanbul 8. Tüketici Mahkemesi’nde İngiliz otomobil firmasına açtığı tazminat davasını, 28 Şubat tarihinde kazandı.