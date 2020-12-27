Ana Sayfa Güncel Haberler Ekonomi Haberleri Türk-İş: 3 bin liranın altında bir teklif getirmemelidir
Nadir görülen ‘Goldenhar Sendromu ile dünyaya gelen Berkay, İzmir’de sağlığına kavuştu
Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)- İZMİR'de, dünyada her 25 bin bebekten birinde görülen ‘Goldenhar Sendromu’ adlı göz hastalığıyla dünyaya gelen Berkay Kızılkaya (8), yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu....
MSB: Sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li etkisiz hale getirildi
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin...
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında uyuşturucu...
Mısır Çarşısı’nın 1 metrekarelik en küçük dükkanı… 25 yıldır burada...
Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) HEM İstanbulluların hem de yerli ve yabancı turistlerin gözde alışveriş mekanlarından Tarihi Mısır Çarşısı’nda kuyumcu, kuruyemişçi, aktar gibi yüzlerce dükkan...