Türk Hava Yolları – Viteos Neuchatel: 3-0

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İSTANBUL, (DHA)

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Raquel Portela (Portekiz)

TÜRK HAVA YOLLARI: Naz, Kingdon, Dicle Nur, Van Ryk, Şeyma, Maglio, Melis (L) (Çağla, Polen)

VITEOS NEUCHATEL: Lund, De Micheli, Grubbs, Haynes, Gross, Troesch, Mottis (L) (Petitat, Boillat)

SETLER: 25-20, 25-20, 25-14

SÜRE: 64 dakika (20′,24′,20’)

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Türk Hava Yolları, 2023 Kadınlar CEV Kupası son 32 turu ikinci maçında sahasında konuk ettiği İsviçre’nin Viteos Neuchatel takımını 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Türk Hava Yolları’nda Kanadalı pasör çaprazı 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Dicle Nur 8, Maglio ve Kingdon 6, Şeyma 4, Naz 3 ve Polen 1 sayıyla skora katkı sağlayan diğer isimler oldu.

Geçtiğimiz hafta İsviçre’de oynanan ilk karşılaşmayı da 3-0’lık skorla kazanarak CEV Kupası’nda yoluna kayıpsız devam eden Türk Hava Yolları, son 16 turunda Terville Florange (Fransa)-VK UP Olomouc (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)