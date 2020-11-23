Ana Sayfa Güncel Haberler Türk gemisine hukuk dışı arama (geminin fotoğrafı)
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
“Prematüre takip ve tedavisinde deneyimli doktor ve hemşire şart”
İSTANBUL, (DHA)- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öznur Yılmaz Gondal, prematüre doğumun nedenlerini sıralayarak anne ve bebeğin sağlık gelişimini nasıl etkilediğine dair bilgiler...
Sakarya’da kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamayla birlikte sokaklar boşaldı. Sakarya Emniyet...
50 yıldır tezgahında kilim dokuyor
Bartın’da, 50 yıldır tezgahında kilim dokumacılığı yapan Hasan İlişik (67), mesleğini son anına kadar sürdürmek istediğini söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Maraş’ta incelemelerde bulundu
Mahmut DOĞAN/ Lefkoşa (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile birlikte Maraş’ta yeni açılacak bölgelere incelemelerde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne...