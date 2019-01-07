Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bir kulüp duruşu vardır, kulüp de bu duruşu her zaman sergilemek zorundadır. Hiçbir Allah’ın kulu Trabzonspor’un üzerinde değildir. Hiçbir oyuncu, hiçbir hoca, hiçbir yönetici ve başkan…” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ekibinin kamp için bulunmuş olduğu Antalya Belek’te Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) sorularını yanıtladı.

“TRABZONSPOR’DA ARTIK ÇARK DÖNÜYOR”

Trabzonspor’da göreve geldikleri günden bugüne çok çalıştıklarını vurgulayan Ağaoğlu, “Bu noktaya gelmemiz, bu havayı yakalamamız kolay olmadı. Bizi tamamıyla mutlu edecek seviyede mi değil fakat oraya doğru gidiyor. Finali yakalamış değiliz fakat o rotadayız. amacı koyarsanız, doğru çalgıları da kullanırsanız, bunu yakalamak zor olmayacak.

Trabzon’da şu şekilde bir sorun vardı. Genç futbolcu sahaya bakıyor ve 8 adet yabancı futbolcu görüyor. Bunlardan minimum 5’i ülke standartlarının oldukça altında. Yani ülke futboluna baktığımızda vasatın da altında. O 8 futbolcudan 3’ü de farklı ekiplernden gelmiş. Altyapıdaki oyuncu da bunu gördüğü zaman ‘bana burada yer yok’ diyor. İzlemiş olduğunuz politika, çocuğun içindeki dileği hırsı ve beklentiyi doğmadan öldürüyor. Ben kendimi geliştirir nereye giderim diye düşünüyor.

Bana burada yer yok diyor görüntü o. Burası ana kıymeti 1 milyon Euro olmayan fakat 5 milyon Euro para ödenenlerin takımı. Sen burada kendini yönetim et diğer kapıya şimdi; o algı kırılmaya başlandı. Altyapı şunu gördü, bu takımda oynarsak mücadele edersek çok çalışırsak bu takımda bizlere yer var. Bu takım Hüseyin ağabeye talih verdi. 20 yaşındaki Yusuf’a kaptanlık pazubandı takıp ilk 11de sahaya çıkardı. Bu takımın yetiştirmiş olduğu Yusuf, Abdülkadir ağabeyi Avrupalılar izliyor, Uğurcan ağabey hem de Fenerbahçe maçında sahaya çıktı, son 5 maçtır aslanlar gibi hem teknik heyeti hocası yönetimi bunların arkasında. Evet bu takımda bizlere yer var. Çark dönüyor artık. Gelmiş olduğumuz nokta bana göre o” dedi.

“TRANSFERDE GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR BASINDA ÇIKAN İSİMLER DEĞİL”

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Ağaoğlu, “Transfer görüşmeleri 4-5 aşamalı gidiyor. İzlemeden geliyor izlemeden gelen raporu teknik heyet değerlendiriyor, ondan sonra futbol şubesi icra komitesine götürüyor görüşme noktasına gelirse işler. 2 arkadaşımız görüşmelere başlıyor, son noktada bana geliyor. Onazi 1 milyon Euro alan oyuncumuz. 1 milyon Euro verdiğiniz zaman Onazi kapasitesindeki bir oyuncuyu oraya koyamazsınız. 2 milyon da 5 milyon verilse de zamanında konulamadı. Onazi’nin geçen sene ve bu yılkı performansına bakmamız lazım.

Sakatlığından dolayı antrenman kaçırmasına rağmen, hocasının uyarısına rağmen, canını dişine takarak oynayan tüm kabiliyetini performansını sahaya yansıtan Onazi. O hırsı aşiline mal oldu ve aşili patlatma değerine performans ortaya koydu. Bunları da oyuncularımıza bu tarz şeyleri da vermemiz kolay olmadı. Geldiğimiz zaman mevcut kadroda 8 oyuncu bizlere ihtar çekti. Yönetime olan cesaretleri taban yapmıştı. Sürekli verilen ve yerine getirilmeyen sözler kaybolmuş, sportif disiplin, bir takımda oynamak da istemiyordu.

Oradan bu noktaya geldiğiniz zaman, bu futbolcuların tamamına yakın bir kısmı bugün aidiyet hissiyle ve yüzde 100’e yakın bir performansla güçlerinin tamamını ortaya koyuyor. Kiminle algı operasyonu yürütülüyor. Trabzonspor’un eski orta saha oyuncusu Çin’e gitmiş. Hazır geldi, geliyor gitti, yalan. Ben öyleki bir futbolcuyu o biçimde Trabzonspor’a aktarma edersem, yapmış olduğum politikayı kendimi inkar etmiş olurum. Herkes şunu anlasın; bu tarz şeyleri kimlerin yönettiğini de biliyorum, bunu yaptıramazsınız şu yönetime, artık bunu yaptıramazsınız. doğal ki araştırmalarımız var. En düşük maliyetle en iyi performansı verip, o yerlerndeki boşluğumuzu en iyi biçimde giderebilecek adlar üzerinde. fakat o isimlerinde hiçbirisi basında geçen adlar değil. Alabilirsek alırız, alamasak da mevcut gençlerimizle bu tekneyi yürütürüz. Bunda kimsenin şüphesi olmasın.

Bu cins şeylerde Trabzon’a özel uçaklarla omuzlarda karşılanarak gelmişlerdir. Tek bir kişi dahi uğurlamadan giden oyuncuların sayısı ve bunlara ödenen paraların hesabını bir yapsın camia…

Ne o biçimde oyuncu gelir, ne de o biçimde oyuncu gider. Trabzonspor’a oyuncu mütevazi bir biçimde gelir, fakat giderken de teşekkür edilerek uğurlanarak gider, Trabzonspor’a hizmet eden futbolcu” şeklinde konuştu.

“TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN SIKINTILI SÖZLEŞMESİNDEN KURTULDU”

Trabzonspor’dan Beşiktaş’a aktarma olan Burak Yılmaz transferi için de Ağaoğlu, “Burak Yılmaz artık Trabzonspor açısından kapanık bir dosya. Kapanmış bir dosya olduğundan bizim futbolcumuz olmadığı için ben o konuda hiçbir şey söylemek istemiyorum. Özellikle de ricam bu konuyla ilgili bana soru sorulmasın.

Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtulduk. Tekrar ediyorum, bireyle ilgili herhangi bir şey değil bu. Trabzonspor Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtuldu. İnşallah bu ve buna benzer bir sözleşme bir daha da ne Trabzonspor ne de herhangi bir kulübümüz muhatap olmaz. Oyuncu ayrı, performansla ilgili sıkıntılar farklı şeyler, bu şekilde bir sözleşme olamaz. Realitede 6 milyon dolar olan, fakat kağıt üstünde baktığınız zaman 3.5 milyon dolar gibi görünen bir sözleşme. Burada oyununun kusuru yok. Bunu taahhüt eden kulüp. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim yalnızca bu kadar” diye konuştu.

“HİÇBİR ALLAH’IN KULU TRABZONSPOR’UN ÜZERİNDE DEĞİLDİR”

Trabzonspor’un kadro dışı olan kalecisi Recep haysiyet Kıvrak ile görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Ağaoğlu, “Asbaşkanımız ve başkan yardımcımız oyununun menajeriyle görüşüyorlar. Bir biçimde neticelendireceğiz fakat niçin neticelenir o artık azıcık da oyuncu ve menajerinin göstereceği tavra bağlı. Bir kulüp duruşu vardır, kulüp de bu duruşu daima sergilemek zorundadır.

Hiçbir Allah’ın kulu Trabzonspor’un üstünde değildir, hiçbir oyuncu hiçbir hoca hiçbir yönetici ve başkan. Hepimiz bu kulübün gerçek manada hizmetkarlarıyız. Yönetim olarak fahri yaparız, hoca ve oyuncular aşikar bir değer karşılığında yapar fakat hiçbir oyuncu hoca yönetici ve başkan o kulübün üstünde değildir. Bir biçimde kulübün üzerine taşımaya başladığınız anda sorun ortaya çıkar. Ciddi sorun çıkar çözümünde zorlanırsınız. Yöneticilerin çok dikkat etmesi gereken konular. Yöneticilerin sorumluluğu bu. Buna çok dikkat etmek lazım” açıklamasını yaptı.

“3 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ”

Transfer çalışmalarını sürdüğüne değinen Ağaoğlu, “1461 Trabzon dediğiniz zaman o da bir transfer. 1461 proje ekibimiz fakat o da bir transfer. Oyuncu sayısı olarak herhalde 3 falan olabilir, olamayabilir de. 1461’den gelirse sayı daha çok olabilir, 5 oyuncu da olabilir. 3 ile 5 arası diyelim” diye konuştu.

“MAS’TAN dolayı SIKINTILI BİR DURUM VAR”

“Kulübün ödeme konusunda sıkıntısı hepimiz biliyor, 1 milyar lira borcu olan bir kulüpten bahsediyoruz” diyen başkan Ağaoğlu, “UEFA ve FIFA’da ne kadar azaltırsak azaltalım dosyaları 18’e indirebildik. Her an için aktarma yasağı, men cezaları alması olası. Mayın tarlası. Ayağınızı nereye basacağınızı bilemiyorsunuz.

Hangi dosyanın nereden patlayacağı aşikar değil. yalnızca olay Milan kulübüyle değil Milan’a yapılacak olan 1.2 milyon Dolar’lık ödeme daha öncesinden Emmanuel Mas’ın dosyasıyla ilgili olarak verilmiş olan ve rafta tutulan aktarma yasağı Milan’a yapılan ödeme gecikince devreye girdi. Milan’a yapılan ödemeyle aktarma yasağı da kalkar diye bir kaide da yok. zaten geldiğimizden beri her platformda mücadele veriyoruz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda, UEFA’da, FIFA’da da mahkemelerde dosyalarımız 130’un üzerinde. Bunlar aleyhimize açılmış dava. Bu da ciddi bir rekordur aslında. Dolayısıyla o şeyin ne kadar etkili olduğunun veya bizi ne kadar etkileyeceğinin yanıtını pazartesi ya da salı daha net söyleyebilirim. Mas’ın durumundan dolayı içeriye girmiş bir şey var, al ışığın yandığı bir sıkıntılı durum söz konusu. Mas’ın kendisine yapılan ödemeyle alakalı” ifadelerini kullandı.

“İKİ KULVARDA DA MÜCADELE VERİYORUZ”

Hem lig hem de Türkiye Kupası’nda mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Ağaoğlu, “İkisi de ne kadar zorsa o denli yakın bize. bazı ben hakikaten candan içe gülüyorum. Şampiyon olacağız, tamam da şampiyon olmak için mücadele eden 6 takım var. Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz doğru tabir, şampiyon olacağız dediğiniz zaman taraftarı getirirsiniz gaza, olamadığınız zaman taraftar alır götürür sizi tuzağa. Ortalık kargaşa ortamına dönüşür. Yok bu şekilde bir şey. Şampiyon olacağız cümlesini kullanan insanlardan uzak duracaksınız. Biz şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Aynı şey kupa için de geçerli. ihtimal 16 takımın da eşit talihi yok fakat bana göre orada 6 takımın eşit talihi var. Onlar eleme usulüne göre oynanıyor. Nerede nasıl sonuçlanacağı aşikar olmaz. 1461’in Bursaspor’u elemesi. Son dakikada 1461 tur atladı. İki kulvarda da mücadelemizi veriyoruz. Nerede bittiğini hep birlikte göreceğiz” açıklamasını yaptı.