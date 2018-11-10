Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Küba’nın sağlık alanında çok gelişmiş bir ülke olduğunu belirterek, “Bu konuda bir takım firmalarımız sağlık alanında da çeşitli görüşmelerde bulunuyorlar. Üniversiteler arasında da, tıp alanında iş birliğine gidilmesi yönünde çalışmalar var. Belki Türkiye’de bu anlamda bir ortak araştırma merkezi kurulması söz konusu” dedi.

Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, Küba ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerdeki son gelişmelerle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) konuştu. Türkiye ile Küba ikili siyasi ilişkilerin çok üst düzeyde olduğunu dile getiren Büyükelçi Ekinci, “Uluslararası kuruluşlardaki işbirliğimizde memnuniyet verici bir seviyede” dedi ve ekledi:

“Sayın cumhurbaşkanımızın 2015 yılında Küba’ya gerçekleştirdiği ziyarette ilişkilerimizin dönüm noktası olarak kabul edebiliriz. Cumhurbaşkanı seviyesinde Türkiye’den Küba’ya gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu. Bu konuda da çok önem arz ediyordu. Çok kalabalık bir heyet ile gelmişti. İş insanlarımız da gelmişti. İkili temaslar gerçekleştirilmişti. Onun akabinde aslında 2016 yılının sonunda ziyaretin hemen akabinde bir takım temaslar başlamıştı. 2016 yılının sonunda 20 Aralık’ta da Türk Hava Yolları’nın seferleri başladı. Bu da tabi çok önemli bir gelişme oldu. Doğrudan bir bağ gelişmiş oldu. Haftada üç kez sefer var. Fakat bu sayının 4’e çıkması öngörülüyor. Bu da tabi çok önemli bir gelişme. İki ülke arasında ziyaretler, Türkiye’den Küba’ya gelen ziyaretlerin artışında da önemli bir etkisi oldu. Artı THY’nin sahip olduğu geniş ağ İstanbul Havalimanı’nın merkezi rolü çerçevesinde THY vasıtasıyla diğer ülkelerden gelişlerde bir artış oldu.”

“Hedefimiz ekonomik ticaret ilişkilerimizi siyasi ilişkiler seviyesine çekmek”

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin geçtiğimi yıl organize ettiği yaklaşık 40 şirketin temsil ettiği bir heyetin Küba’ya yaptığı ziyaretin faydasından söz eden Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Ayşe Berris Ekinci, “Bu da iş insanlarının doğrudan temaslarına fayda yaptı” dedi ve şöyle konuştu:

“Burada gerçek düzeyde ve sahada ki gerçekleri görmeyi ve doğrudan Kübalı makamlarla görüşmeleri faydalı oldu. 2018 yılına baktığımız zaman bizim ekonomik ve ticari anlamda ki temaslarımızın bir ivme kazandığını görüyoruz. Bir komite grubu var. O tekrardan canlandırıldı. 2018 yılının başında eski dönemin Ekonomi Bakan yardımcımız Sayın Fatih Metin, beraberinde bir heyet ile Küba’ya geldi. Burada Dış Ticaret ve Bakan Yardımcısı ile görüştü. Burada da belirli alanlar öncelikli alanlar olarak belirlendi. İnşaat, sağlık, enerji, tarım, sulama, turizm gibi alanlar potansiyel iş alanları olarak belirlendi. Bunun devamı niteliğinde geçtiğimiz Haziran ayında bu sefer Dış Ticaret Yatırım Yardımcısı Kübalı yatırımcıları beraberinde alarak Türkiye’yi ziyarette bulundu. Bu ziyaretin iki ayağı oldu. İstanbul ve Ankara. İstanbul’da Küba Türkiye iş konseyinin düzenlediği bir takım toplantılar oldu. Dolayısıyla bu şirketler Türk özel sektörü ile bir araya getirildi. Ankara’da da resmi temaslar oldu. Şu an da olumlu ivme var. Mevcut duruma baktığımız zaman tabiatıyla mevcut ticari ilişkilerimiz arzu ettiğimiz seviyede değil şu anda . Siyasi ilişkilerimizin çok gerisinde. Hedefimiz ekonomik ticari ilişkilerimizin ve siyasi ilişkilerimizin seviyesini yukarıya çıkarabilmek.”