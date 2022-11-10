Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: ÖMK konusunda AYM süreci hızla tamamlanmalıdır

- Reklam -

ANKARA, (DHA)-TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) konusunu esastan görüşme öncesinde, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve sendikaları sözlü dinleme kararı aldı. Tebrik ediyoruz. Önümüzde kısa bir süre kaldığı göz önünde bulundurularak hem AYM’nin hem de MEB’in karar alma süreçlerini en hızlı şekilde yürütmesi hayati bir husustur” dedi.

Geylan, “Anayasa Mahkemesi, ÖMK konusunu esastan görüşme öncesinde, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve sendikaları sözlü dinleme kararı aldı. Tebrik ediyoruz. Mahkeme doğru bir tutum sergiledi. Keşke, yasanın hazırlık sürecinde de benzer şekilde çalışanlara kulak verilmiş olsaydı. 23 Ekim 2018’den beridir meslektaşlarımızın beklentilerini ve mesleğimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kanunun çıkarılması için samimi mücadele ortaya koyan Türk Eğitim Sen olarak, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) çağrısına icabet edecek ve görüşlerimizi paylaşacağız. Başta sınav konusu olmak üzere kanunun arazlı yönleri mutlaka revize edilmelidir. Ancak bu noktada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bilindiği üzere kariyer basamaklarının ilk uygulandığı yıllarda Anayasa Mahkemesi, açılan dava üzerine sınavdan sonra bazı hususları iptal etmiş ve sonraki süreçte buna dair düzenleme yıllarca yapılmamıştı. Dolayısıyla, önümüzde kısa bir süre kaldığı göz önünde bulundurularak hem AYM’nin hem de MEB’in karar alma süreçlerini en hızlı şekilde yürütmesi hayati bir husustur. Öğretmenlerimizi, daha önce olduğu gibi, yıllarca sürecek belirsizliğe mahkûm etmeye kimsenin hakkı yoktur” ifadelerini kullandı.

- Reklam -