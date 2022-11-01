Türk Eğitim-Sen Başkanı Geylan: Öğretmenlerin kariyer planlaması sınavla olmaz

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TÜRK Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğretmenlerin kıdemine ve eğitimi doğrultusunda kariyer planlamasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyerek, “2005 yılından beri ‘kariyer planlaması sınavla olmaz’ diyoruz.

Kariyer planlamasında esas alınması gereken tek ölçüt mesleki tecrübe, kıdem, hizmet yılı olmalıdır. Buna göre, 10 yılını doldurmuş öğretmenlerin uzman, 20 yılını doldurmuş öğretmenler de başka bir şarta bağlı olmaksızın başöğretmen olarak değerlendirilmelidir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin kıdemine ve eğitimi doğrultusunda kariyer planlamasının yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Geylan, kariyer başvurusu için 10 yıllık hizmet şartının yeterli bir koşul olduğunu ifade ederek, “Türk Eğitim-Sen olarak, 2005 yılından beri ‘kariyer planlaması sınavla olmaz’ diyoruz. Çünkü sınav yalnız bilgiyi ölçer. Oysaki, öğretmenlik sadece bilme mesleği değil, öğretme mesleğidir. Dolayısıyla kariyer planlamasında esas alınması gereken tek ölçüt mesleki tecrübe, kıdem, hizmet yılı olmalıdır. Buna göre,10 yılını doldurmuş öğretmenlerin uzman, 20 yılını doldurmuş öğretmenler de başka bir şarta bağlı olmaksızın başöğretmen olarak değerlendirilmelidir. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bu ön koşula sahip ve 180/240 saatlik eğitimi tamamlamış tek bir öğretmenimizi dahi mağdur etmeyecek bir tedbiri almak zorundadır. Gelin, meslektaşlarımızı kör bir inatlaşmaya mahkûm etmeyin. Öğretmenlerimizin son derece haklı talep ve tepkilerinin, göstermelik ve dostlar alışverişte görsün misali eylemlerle sendikal taassuplara ve politik hedeflere matuf kurgulanmış siyasal didişmelere meze yapılmasına müsaade etmeyin” diye konuştu.

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‘GAYRETİMİZ SON ANA KADAR DEVAM EDECEK’

Türk Eğitim-Sen’in kariyer meselesinde 2005 yılından beri olduğu gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu hususunda da 23 Ekim 2018’den beri olduğu gibi sosyal medya kampanyaları, çalıştaylar, etkinlikler ve eylemlerle ortaya koyduğu gayreti bundan sonra da kararlılıkla sürdüreceğine dikkat çeken Genel Başkan Talip Geylan, kariyer planlaması sürecine yönelik olarak gerek siyasi parti grup başkanvekilleriyle ve gerekse de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başta olmak üzere MEB üst düzey bürokratlarıyla kesintisiz yürüttükleri görüşmelerde, tek bir meslektaşının dahi mağdur edilmemesine yönelik tedbirlerin alınmasını ısrarla gündeme getirdiklerini, gayretlerini son ana kadar devam ettireceklerini kaydetti. Geylan, “Eğitim çalışanlarına söz veriyoruz, Öğretmenlik Meslek Kanunu başta olmak üzere, meslektaşlarımızın her talep ve beklentisinin sesi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bunu yaparken de ne sendikal bir taassuba ve ne de kurgulanmış siyasal operasyonlara asla geçit ve izin vermeyeceğiz. Bu iş sınavla olmaz. Kariyer başvurusu yapmış tek bir öğretmenimiz dahi mağdur edilemez” dedi.